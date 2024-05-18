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Очереди на границе Украины — на каком КПП в пробке более полутора сотен автомобилей

18 мая 2024 07:15
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Очереди на границе Украины сегодня утром 18 мая
Очереди из автомобилей на КПП. Фото иллюстративное: facebook.com/zahidnuy.kordon
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Очереди на границе Украины утром в субботу, 18 мая, образовались в восьми пунктах пропуска. Водителей призывают при планировании поездки в страны Европейского союза и Молдовы обращать внимание на возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 18 мая: пункты пропуска

По состоянию на 05:30 18 мая очереди из легковых автомобилей и автобусов на границе с соседними странами пограничники обнаружили в восьми пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей 11 апреля

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин"0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг"155 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов"40 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская"10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев"0 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец"0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини"0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница"0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи"0 г/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в том числе ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 11 апреля

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный"10 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород"5 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы"0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией 11 апреля

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса"35 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое"0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино"0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка"35 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок"0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 11 апреля

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково"0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино"0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное"0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск"0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работыкруглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);
  • "Дьяковцы"0 л/а, 0 пешеходов (режим работыкруглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 11 апреля

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга"0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы"0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны"0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны"0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, в четверг, 16 мая, открыли международный автомобильный пункт пропуска с Молдовой — "Рени", который не работал из-за реконструкции.

Ранее юрист практики гражданского и хозяйственного права ЮК "Приходько и партнеры" Дмитрий Зал рассказал, когда водителей не штрафуют за проезд на красный свет.

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