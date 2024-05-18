Черги на кордоні України сьогодні вранці 18 травня

Черги з автівок на КПП. Фото ілюстративне: facebook.com/zahidnuy.kordon

Черги на кордоні України вранці у суботу, 18 травня, утворилися у восьми пунктах пропуску. Водіїв закликають при плануванні поїздки до країн Європейського Союзу та Молдови звертати увагу на можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 18 травня: пункти пропуску

Станом на 05:30 18 травня черги з легкових автомобілів та автобусів на кордоні із сусідніми країнами прикордонники виявили у восьми пунктах пропуску.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

— "Устилуг" — 155 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Угринів" — 40 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Рава-Руська" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Грушів" — 0 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

— "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Нижанковичі" — 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, зокрема ПММ).

"Малий Березний" — 10 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

— "Ужгород" — 5 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 35 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

— "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

— "Лужанка" — 35 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

— "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

— "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

— "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);

— — "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;

— "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

— "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

— "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, у четвер, 16 травня, відкрили міжнародний автомобільний пункт пропуску з Молдовою — "Рені", який не працював через реконструкцію.

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