Очереди на границе Украины вечером 23 марта

Очереди на границе Украины — на каких пунктах водители могут застрять вечером
Пограничники обнародовали новую информацию об очередях на границе Украины с государствами Европейского Союза и Молдовы вечером 23 марта. Некоторым водителям придется постоять в пробках. Им при планировании поездок следует принимать во внимание возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словацкой Республикой
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 17 марта: пункты пропуска
По состоянию на 19.00 23 марта очереди из авто и автобусов на границе с соседними странами зафиксированы на нескольких КПП.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусы; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 20 л/а, 4 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 90 л/а, 9 автобуса; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 65 л/а, 2 автобуса, 50 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
- "Нижанковичи" — 830 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).
Очереди на границе со Словацкой Республикой
- "Малый Березный" — 45 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 8 л/а, 14 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 20 л/а, 9 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 35 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 9 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
- "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что сейчас более 1000 грузовиков стоят в очередях на границе с Польшей. Фермеры продолжают блокировать движение.
Также 15 марта на польско-словацкой границе возле пункта пропуска Хижнее польские фермеры заблокировали движение . Фермеры выразили протест против ввоза агропродукции из Украины и России, который, по их мнению, осуществляется через этот пункт пропуска.
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