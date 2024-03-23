Очереди на границе Украины вечером 23 марта

Очереди с автомобилем на границе. Иллюстративное фото: t.me/kolejki_granica_PL_UA

Пограничники обнародовали новую информацию об очередях на границе Украины с государствами Европейского Союза и Молдовы вечером 23 марта. Некоторым водителям придется постоять в пробках. Им при планировании поездок следует принимать во внимание возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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По состоянию на 19.00 23 марта очереди из авто и автобусов на границе с соседними странами зафиксированы на нескольких КПП.

Очереди на границе с Польшей

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусы; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 20 л/а, 4 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 90 л/а, 9 автобуса; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 65 л/а, 2 автобуса, 50 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Нижанковичи" — 830 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словацкой Республикой

"Малый Березный" — 45 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 8 л/а, 14 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией

"Тиса" — 20 л/а, 9 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 35 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией

"Дьяково" — 9 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);

"Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что сейчас более 1000 грузовиков стоят в очередях на границе с Польшей. Фермеры продолжают блокировать движение.

Также 15 марта на польско-словацкой границе возле пункта пропуска Хижнее польские фермеры заблокировали движение . Фермеры выразили протест против ввоза агропродукции из Украины и России, который, по их мнению, осуществляется через этот пункт пропуска.