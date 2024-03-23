Черги на кордоні України ввечері 23 березня

Черги з авто на кордоні. Ілюстративне фото: t.me/kolejki_granica_PL_UA

Прикордонники оприлюднили нову інформацію про черги на кордоні України з державами Європейського Союзу та Молдови ввечері 23 березня. Деяким водіям доведеться постояти в заторах. Їм під час планування поїздок їм варто брати до уваги можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 17 березня: пункти пропуску

Станом на 19:00 23 березня черги з авто та автобусів на кордоні з сусідніми країнами зафіксовані на декількох КПП.

Черги на кордоні з Польщею

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 20 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 90 л/а, 9 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 65 л/а, 2 автобуси, 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Нижанковичі" — 830 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

"Малий Березний" — 45 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 8 л/а, 14 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною

"Тиса" — 20 л/а, 9 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" — 35 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією

"Дякове" — 9 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що наразі понад 1000 вантажівок стоять у чергах на кордоні з Польщею. Фермери продовжують блокувати рух.

Також 15 березня на польсько-словацькому кордоні біля пункту пропуску Хижне польські фермери заблокували рух. Фермери висловили протест проти ввезення агропродукції з України та Росії, яке, на їхню думку, здійснюється через цей пункт пропуску.