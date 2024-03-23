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Черги на кордоні України — на яких пунктах водії можуть застрягнути увечері

23 березня 2024 19:33
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кіра Топенко
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України ввечері 23 березня
Черги з авто на кордоні. Ілюстративне фото: t.me/kolejki_granica_PL_UA
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кіра Топенко
Кіра Топенко
Редактор

Прикордонники оприлюднили нову інформацію про черги на кордоні України з державами Європейського Союзу та Молдови ввечері 23 березня. Деяким водіям доведеться постояти в заторах. Їм під час планування поїздок їм варто брати до уваги можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 17 березня: пункти пропуску

Станом на 19:00 23 березня черги з авто та автобусів на кордоні з сусідніми країнами зафіксовані на декількох КПП. 

Черги на кордоні з Польщею 17 березня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 20 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 90 л/а, 9 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 65 л/а, 2 автобуси, 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
  • "Нижанковичі" — 830 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словаччиною 17 березня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 45 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 8 л/а, 14 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 17 березня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 20 л/а, 9 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 35 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 17 березня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 9 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 17 березня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що наразі понад 1000 вантажівок стоять у чергах на кордоні з Польщею. Фермери продовжують блокувати рух. 

Також 15 березня на польсько-словацькому кордоні біля пункту пропуску Хижне польські фермери заблокували рух. Фермери висловили протест проти ввезення агропродукції з України та Росії, яке, на їхню думку, здійснюється через цей пункт пропуску.

Польща
Молдова
кордон
Угорщина
Словаччина
авто
Україна
затори
Румунія

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