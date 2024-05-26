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Очереди на границе Украины — на каких КПП утром в пробках стоят автобусы

26 мая 2024 06:25
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Чекарёва Мария
редактор
Очереди на границе Украины сегодня утром 26 мая
Автобусы на КПП. Фото иллюстративное: dpsu.gov.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Очереди на границе Украины утром в воскресенье, 26 мая, образовались в трех пунктах пропуска. Водителей призывают при планировании поездки в страны Европейского союза и Молдовы обращать внимание на возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 26 мая: пункты пропуска

По состоянию на 05.30 26 мая очереди из автобусов на границе с соседними странами пограничники обнаружили в трех пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей 11 апреля

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин"0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг"0 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов"0 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская"0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев"0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец"0 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини"0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница"0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи"0 г/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в том числе ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 11 апреля

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный"0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород"0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы"0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией 11 апреля

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса"0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое"0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино"0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка"0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок"0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 11 апреля

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково"0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино"0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное"0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск"0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работыкруглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);
  • "Дьяковцы"0 л/а, 0 пешеходов (режим работыкруглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 11 апреля

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга"0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы"0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны"0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны"0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, в Украине растет спрос на новые дизельные автомобили, тогда как подержанные автомобили покупают все реже. Это свидетельствует о том, что украинцы сегодня ищут более современные, универсальные машины с лучшими характеристиками и обновленными функциями.

Ранее мы сообщали, что в Украине может подорожать горючее. Кабинет министров Украины уже принял решение об увеличении акциза на горючее. По прогнозу основателя группы компании "Прайм" Дмитрия Левушкина, после подорожания горючее на украинских АЗС обойдется в 75–80 гривен за литр, то есть цены будут такими, как в Европе.

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