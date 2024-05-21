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Кабмін планує підвищити акциз на пальне — як зміняться ціни

21 травня 2024 23:34
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Кабмін планує підвищити акциз на пальне — як зміняться ціни
Чоловік заправляє автівку. Фото ілюстративне: service1a.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

В Україні може зрости вартість пального. Паливо коштуватиме приблизно стільки, скільки воно коштує в Європі.

Про це у вівторок, 21 травня, в ефірі "Суспільне. Студія" повідомив засновник групи компанії "Прайм" Дмитро Льовушкін.

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Льовушкін зазначив, що Кабінет міністрів України виконує рекомендацію ЄС щодо наближення законодавства України до європейського в частині акцизного податку. Наразі вже ухвалено рішення про збільшення акцизу на пальне.

На думку експерта, коли Україна виконає рекомендацію ЄС, пальне на АЗС коштуватиме 75–80 гривень за літр, тобто ціни будуть такими, як в Європі.

"За іншим законом, також у липні цього року, десь на чотири гривні зросте вартість автогазу й буде кожні пів року ще приблизно на гривню зростати", — додав Льовушкін.

Раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманців повідомив, що в Україні найближчим часом підвищаться акцизи на паливо та тютюн. Законопроєкт щодо подорожчання тютюнових виробів вже є у Верховній Раді, а от паливо почне дорожчати у другому півріччі.

Також ми розповідали, чи зміняться цього літа в Україні ціни на природний газ для населення.

Кабінет міністрів
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