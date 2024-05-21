Кабмин планирует повысить акциз на топливо — как изменятся цены

Мужчина заправляет автомобиль. Фото иллюстративное: service1a.com.ua

В Украине может вырасти стоимость горючего. Топливо будет стоить примерно столько, сколько оно стоит в Европе.

Об этом во вторник, 21 мая, в эфире "Суспільне. Студія" сообщил основатель группы компании "Прайм" Дмитрий Левушкин.

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Левушкин отметил, что Кабинет министров Украины выполняет рекомендацию ЕС по приближению законодательства Украины к европейскому в части акцизного налога. Уже принято решение об увеличении акциза на горючее.

По мнению эксперта, когда Украина выполнит рекомендацию ЕС, топливо на АЗС будет стоить 75–80 гривен за литр, то есть цены будут такими, как в Европе.

"По другому закону, также в июле этого года, где-то на четыре гривны вырастет стоимость автогаза и будет каждые полгода еще примерно на гривну расти", — добавил Левушкин.

Ранее глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что в Украине в ближайшее время повысятся акцизы на топливо и табак. Законопроект о подорожании табачных изделий уже есть в Верховной Раде, а вот топливо начнет дорожать во втором полугодии.

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