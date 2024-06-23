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Очереди на границе Украины — на каких КПП утром есть пробки

23 июня 2024 06:50
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кира Топенко
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины сегодня утром 23 июня
Автомобили на КПП. Фото иллюстративное: radiosvoboda.org
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кира Топенко
Кира Топенко
Редактор

Очереди на границе Украины утром в воскресенье, 23 июня, образовались в восьми пунктах пропуска. Водителей призывают при планировании поездки в страны Европейского союза и Молдовы обращать внимание на возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 23 июня: пункты пропуска

По состоянию на 05:30 23 июня пограничники обнаружили в восьми пунктах пропуска на границе с соседними странами очереди из автобусов и легковых автомобилей.

Очереди на границе с Польшей 23 июня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин"0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг"0 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов"0 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская"0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев"0 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец"0 л/а, 5 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини"0 л/а, 7 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница"0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи"0 г/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в том числе ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 23 июня

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный"0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород"0 л/а, 9 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы"0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией 23 июня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 7 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое"0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино"0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка"15 л/а, 7 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок"0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 23 июня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково"0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино"0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное"0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск"0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работыкруглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);
  • "Дьяковцы"0 л/а, 0 пешеходов (режим работыкруглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 20 июня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга"0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы"0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны"0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны"0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Раньше мы рассказывали   , чем правила дорожного движения в Польше отличаются от действующих в Украине и как там штрафуют водителей за нарушения.

Также мы              объясняли, по каким   признакам можно без помощи специалиста определить техническое состояние подержанного автомобиля. Следует обращать внимание на пробег автомобиля, состояние подвески и другие нюансы.

Польша
Молдова
Румыния
дороги
Венгрия
Словакия
пробки
проезд
очереди на границе

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