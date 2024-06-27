Очереди на границе Украины сегодня утром 27 июня

Очереди на КПП. Фото иллюстративное: dpsu.gov.ua

Очереди на границе Украины утром в четверг, 27 июня, образовались в шести пунктах пропуска. Водителей призывают при планировании поездки в страны Европейского союза и Молдовы обращать внимание на возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Читайте также:

Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:

Очереди на границе Украины 27 июня: пункты пропуска

По состоянию на 05:30 27 июня пограничники обнаружили в шести пунктах пропуска на границе с соседними странами очереди из автобусов и легковых автомобилей.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

— "Устилуг" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Угринов" — 0 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Краковец" — 0 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Шегини" — 3 0 л/а, 10 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

— 3 "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Нижанковичи" — 0 г/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в том числе ГСМ).

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

— "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 5 л/а, 14 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

— 5 "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

— "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

— "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

— 15 "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

— "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

— "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);

— — "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

— "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

— "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

— "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, прошлым утром, 26 июня, на одном из польских КПП образовалась пробка из почти полусотни автомобилей. Также проезд был затруднен на одном из венгерских КПП.

Раньше мы рассказывали, почему современные двигатели авто быстро выходят из строя. В частности, нагрузка на моторы увеличивается из-за работы при низких оборотах и слишком высокой температуре.