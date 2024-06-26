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Черги на кордоні України — на одному з КП Польщі затор з десятків легкових авто

26 червня 2024 06:42
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Черги на кордоні України сьогодні вранці 26 червня
Черги вантажівок, мікроавтобусів та легкових авто на кордоні. Фото ілюстративне: AA/ABACA/PAP
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Черги на кордоні України вранці у середу, 26 червня, зафіксовані на кількох пунктах пропуску. Водіїв закликають перед плануванням поїздки до країн Європейського Союзу та Молдови враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб на контрольно-пропускних пунктах. 

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 26 червня: пункти пропуску

Станом на 05:30 26 червня черги з легкових автомобілів та автобусів на кордоні із сусідніми країнами прикордонники виявили у таких пунктах пропуску. 

Черги на кордоні з Польщею 26 червня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється), (пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 45 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
  • "Нижанковичі" — 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словатчиною 26 червня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 26 червня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 15 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 26 червня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 26 червня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, у понеділок, 24 червня, на трасі Одеса — Рені були локальні затори на виїзді з міста та в напрямку кордону з Молдовою. На деяких прикордонних КПП Одещини спостерігались великі черги на виїзд з України.

Також ми повідомляли, що українські прикордонники щодня затримують близько сотні чоловіків, які намагаються незаконно виїхати з України. 

Польща
Молдова
КПП
Румунія
Угорщина
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ДПСУ
черги на кордоні

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