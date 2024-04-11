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Очереди на границе Украины — на каких КПП придется задержаться вечером

11 апреля 2024 19:32
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кира Топенко
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины сегодня вечером 11 апреля
Очереди авто на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кира Топенко
Кира Топенко
Редактор

Пограничники обновили информацию об очередях на границе Украины вечером в четверг, 10 апреля. В некоторых пунктах пропуска придется надолго задержаться. Водителей призывают учитывать вероятную нестабильную работу электронных систем контрольных служб на КПП при планировании поездки.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ.

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Очереди на границе Украины 11 апреля: пункты пропуска

На вечер 11 апреля незначительные очереди из авто и автобусов на границе с соседними странами были обнаружены в нескольких пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей 11 апреля

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 50 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 50 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 80 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 920 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 11 апреля

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 10 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией 11 апреля

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 12 л/а, 12 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 5 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 11 апреля

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 11 апреля

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, на границе со стороны Польши блокируются по-прежнему три направления — "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов". Однако очереди из грузовиков перед разблокированными КПП значительно больше, чем перед заблокированными.

Также представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что около 100-150 человек получают отказы в пересечении границы ежесуточно. Причина этого — отсутствие необходимых документов и разрешения на выезд.

Польша
Молдова
граница
КПП
Румыния
Венгрия
Словакия
Украина
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водители
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