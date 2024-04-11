Очереди на границе Украины сегодня вечером 11 апреля

Очереди на границе Украины — на каких КПП придется задержаться вечером
Пограничники обновили информацию об очередях на границе Украины вечером в четверг, 10 апреля. В некоторых пунктах пропуска придется надолго задержаться. Водителей призывают учитывать вероятную нестабильную работу электронных систем контрольных служб на КПП при планировании поездки.
Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ.
Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:
- очереди на границе с Польшей
- очереди на границе со Словакией
- очереди на границе с Венгрией
- очереди на границе с Румынией
- очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 11 апреля: пункты пропуска
На вечер 11 апреля незначительные очереди из авто и автобусов на границе с соседними странами были обнаружены в нескольких пунктах пропуска.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 50 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 50 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 80 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
- "Нижанковичи" — 920 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 10 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 10 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 12 л/а, 12 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 5 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
- "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, на границе со стороны Польши блокируются по-прежнему три направления — "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов". Однако очереди из грузовиков перед разблокированными КПП значительно больше, чем перед заблокированными.
Также представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что около 100-150 человек получают отказы в пересечении границы ежесуточно. Причина этого — отсутствие необходимых документов и разрешения на выезд.
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