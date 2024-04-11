Черги перед розблокованими КПП більші, ніж перед заблокованими — яка ситуація на кордоні

Черги вантажівок на кордоні. Фото: REUTERS

Наразі на кордоні з боку Польщі блокуються, як і раніше, три напрямки — "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів". Проте черги з вантажівок перед розблокованими КПП значно більші, ніж перед заблокованими.

Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у четвер, 11 квітня.

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Демченко розповів, що станом на 11 квітня блокується три КПП з боку Польщі — "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів". У черзі там стоять близько 400 вантажівок. Проте черги перед розблокованими КПП більші, ніж перед заблокованими.

За його словами, черги є і на раніше розблокованих напрямках. Зокрема близько 800 вантажівок стоїть перед "Краківцем" і 600 — у напрямку "Шегині".

"Якщо охарактеризувати дії протестувальників, то практично вони не пропускають вантажні ТЗ, які слідують з України в Польщу. До прикладу через "Ягодин" і "Угринів" вони простили по три ваговози в бік Польщі, через "Раву-Руську" за останні дні показник перетину – нульові. У бік нашої держави пропускають дещо більше вантажівок – по декілька транспортних засобів на годину", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже знає, як обійти блокаду на кордоні з Польщею.

Раніше ми писали, що польські протестувальники частково відновили пропуск вантажівок на кордоні.