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Черги перед розблокованими КПП більші, ніж перед заблокованими — яка ситуація на кордоні

11 квітня 2024 12:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Черги перед розблокованими КПП більші, ніж перед заблокованими — яка ситуація на кордоні
Черги вантажівок на кордоні. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Наразі на кордоні з боку Польщі блокуються, як і раніше, три напрямки — "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів". Проте черги з вантажівок перед розблокованими КПП значно більші, ніж перед заблокованими.

Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у четвер, 11 квітня.

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Демченко розповів, що станом на 11 квітня блокується три КПП з боку Польщі — "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів". У черзі там стоять близько 400 вантажівок. Проте черги перед розблокованими КПП більші, ніж перед заблокованими.

За його словами, черги є і на раніше розблокованих напрямках. Зокрема близько 800 вантажівок стоїть перед "Краківцем" і 600 — у напрямку "Шегині".

"Якщо охарактеризувати дії протестувальників, то практично вони не пропускають вантажні ТЗ, які слідують з України в Польщу. До прикладу через "Ягодин" і "Угринів" вони простили по три ваговози в бік Польщі, через "Раву-Руську" за останні дні показник перетину – нульові. У бік нашої держави пропускають дещо більше вантажівок – по декілька транспортних засобів на годину", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже знає, як обійти блокаду на кордоні з Польщею.

Раніше ми писали, що польські протестувальники частково відновили пропуск вантажівок на кордоні.

Польща
кордон
вантажівки
водії
ДПСУ

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