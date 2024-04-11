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Очереди перед разблокированными КПП больше, чем перед заблокированными — какая ситуация на границе

11 апреля 2024 12:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Очереди перед разблокированными КПП больше, чем перед заблокированными — какая ситуация на границе
Очереди грузовиков на границе. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В настоящее время на границе со стороны Польши блокируются по-прежнему три направления — "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов". Однако очереди из грузовиков перед разблокированными КПП значительно больше, чем перед заблокированными.

Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в четверг, 11 апреля.

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Демченко рассказал, что по состоянию на 11 апреля блокируется три КПП со стороны Польши — "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов". В очереди там стоит около 400 грузовиков. Однако очереди перед разблокированными КПП больше, чем перед заблокированными.

По его словам, очереди есть и на ранее разблокированных направлениях. В частности, около 800 грузовиков стоит перед "Краковцем" и 600 — в направлении "Шегини".

"Если охарактеризовать действия протестующих, то практически они не пропускают грузовые ТЗ, которые следуют из Украины в Польшу. К примеру через "Ягодин" и "Угринов" они простили по три тяжеловоза в сторону Польши, через "Раву-Русскую" за последние дни показатель пересечения — нулевые. В сторону нашего государства пропускают несколько больше грузовиков – по несколько транспортных средств в час", — говорится в сообщении.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже знает, как обойти блокаду на границе с Польшей.

Ранее мы писали, что польские протестующие частично восстановили пропуск грузовиков на границе.

Польша
граница
грузовики
водители
ГПСУ

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