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Черги на кордоні України — на яких КПП доведеться затриматися ввечері

11 квітня 2024 19:32
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кіра Топенко
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України сьогодні ввечері 11 квітня
Черги авто на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кіра Топенко
Кіра Топенко
Редактор

Прикордонники оновили інформацію про черги на кордоні України ввечері у четвер, 10 квітня. На деяких пунктах пропуску доведеться надовго затриматися. Водіїв закликають зважати на ймовірну нестабільну роботу електронних систем контрольних служб на КПП при плануванні поїздки.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

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Черги на кордоні України 11 квітня: пункти пропуску

Станом на вечір 11 квітня незначні черги з авто та автобусів на кордоні із сусідніми країнами було виявлено в декількох пунктах пропуску.

Черги на кордоні з Польщею 11 квітня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 50 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 50 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 80 л/а, 3 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
  • "Нижанковичі" — 920 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словатчиною 11 квітня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 10 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 11 квітня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 12 л/а, 12 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 5 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 11 квітня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 11 квітня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, на кордоні з боку Польщі блокуються, як і раніше, три напрямки — "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів". Проте черги з вантажівок перед розблокованими КПП значно більші, ніж перед заблокованими.

Також речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що близько 100-150 осіб отримують відмови в перетині кордону щодоби. Причиною цього є відсутність необхідних документів та дозволу на виїзд.

Польща
Молдова
кордон
КПП
Румунія
Угорщина
Словаччина
Україна
автомобіль
водії
черги

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