Очереди на границе Украины 27 декабря — что происходит на КПП

Очереди на границе Украины — на которых КПП придется ждать
Очереди на границе Украины в пятницу, 27 декабря, наблюдаются на некоторых пунктах пропуска с Польшей. Также пограничники советуют учитывать возможные сбои в работе электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.
Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.
Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словацкой Республикой
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 25 декабря: пункты пропуска
В пятницу, 27 декабря, по состоянию на 05:30 на границе Украины фиксируют очереди только на границе с Польшей.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 10 л/а, 1 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 0 л/а, 0 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 0 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 0 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словацкой Республикой
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
- "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, перед рождественско-новогодними праздниками на границе Украины зафиксировали рекордный пассажиропоток.
Также мы писали, что в 2025 году украинцев ждут изменения при пересечении границы стран ЕС. Теперь за въезд в Европу придется платить.
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