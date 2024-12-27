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Очереди на границе Украины — на которых КПП придется ждать

27 декабря 2024 08:39
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины 27 декабря — что происходит на КПП
Пограничники на границе. Фото: facebook./zahidnuy.kordon?
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор

Очереди на границе Украины в пятницу, 27 декабря, наблюдаются на некоторых пунктах пропуска с Польшей. Также пограничники советуют учитывать возможные сбои в работе электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 25 декабря: пункты пропуска

В пятницу, 27 декабря, по состоянию на 05:30 на границе Украины фиксируют очереди только на границе с Польшей.

Очереди на границе с Польшей 16 декабря

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 10 л/а, 1 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Очереди на границе со Словакией 16 декабря

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией 16 декабря

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 16 декабря

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 16 декабря

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, перед рождественско-новогодними праздниками на границе Украины зафиксировали рекордный пассажиропоток.

Также мы писали, что в 2025 году украинцев ждут изменения при пересечении границы стран ЕС. Теперь за въезд в Европу придется платить.

Польша граница автобусы автомобиль очереди на границе выезд за границу

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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