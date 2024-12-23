Пасажиропотік на кордоні під час свят — скільки українців їдуть за кордон

Черги на кордоні. Фото: facebook/zahidnuy.kordon

Цього року пасажиропотік сягнув рекордної позначки — 150 тисяч. Такі великі черги на кордоні протримаються протягом зимових свят.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі Київ24.

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За словами Демченка, наразі на кордоні фіксується рекордна позначка пасажиропотоку — 150 тисяч громадян. Найбільш навантажений напрямок наразі на кордоні з Польщею.

Речник ДПСУ пояснив, що це пов'язано із новорічними святами і такі показники протримаються до закінчення святкувань. Водночас станом на ранок 23 грудня, черги на КПП дещо зменшились, порівняно з вихідними.

У зв’язку з цим Демченко закликав завчасно готуватись до поїздок, обираючи найменш завантажені напрямки. Він нагадав, що Західне регіональне управління ДПСУ кожні три години публікує у Фейсбуці інформацію про стан завантаженості пунктів пропуску.

Нагадаємо, раніше Андрій Демченко прогнозував, що черги на кордоні у період свят можуть зрости до 100-120 тисяч осіб за добу.

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