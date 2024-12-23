Пассажиропоток на границе во время праздников — сколько украинцев едут за границу

Очереди на границе. Фото: facebook/zahidnuy.kordon

В этом году пассажиропоток достиг рекордной отметки — 150 тысяч. Такие большие очереди на границе продержатся в течение зимних праздников.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире Киев24.

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По словам Демченко, на границе фиксируется рекордная отметка пассажиропотока — 150 тысяч граждан. Наиболее нагружено направление на границе с Польшей.

Спикер ГПСУ объяснил, что это связано с новогодними праздниками и такие показатели продержатся до окончания празднований. В то же время по состоянию на утро 23 декабря очереди на КПП несколько уменьшились по сравнению с выходными.

В связи с этим Демченко призвал заблаговременно готовиться к поездкам, выбирая наименее загруженные направления. Он напомнил, что Западное региональное управление ГПСУ каждые три часа публикует в Facebook информацию о состоянии загруженности пунктов пропуска.

Напомним, ранее Андрей Демченко прогнозировал, что очереди на границе в период праздников могут вырасти до 100-120 тысяч человек в сутки.

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