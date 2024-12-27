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Черги на кордоні України — на яких КПП доведеться чекати

27 грудня 2024 08:39
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України 27 грудня — що відбувається на КПП
Прикордонники на кордоні. Фото: facebook./zahidnuy.kordon?
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор

Черги на кордоні України у п'ятницю, 27 грудня, спостерігається на деяких пунктах пропуску з Польщею. Також прикордонники радять враховувати ймовірні збої в роботі електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Черги на кордоні України 25 грудня: пункти пропуску

У п'ятницю, 27 грудня, станом на 05:30 на кордоні України фіксують черги лише на кордоні з Польщею.

Черги на кордоні з Польщею 16 грудня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 10 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобуса (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 16 грудня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 16 грудня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 16 грудня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 16 грудня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, перед різдвяно-новорічними святами на кордоні України зафіксували рекордний пасажиропотік.

Також ми писали, що у 2025 році українців чекають зміни при перетині кордону країн ЄС. Тепер за в'їзд до Європи прийдеться платити. 

Польща кордон автобуси автомобіль черги на кордоні виїзд за кордон

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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