Очереди на границе Украины сегодня, 8 января

Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

По состоянию на утро 8 января известно о ситуации на границе с соседними государствами. Появилась обновленная информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок учтите возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 8 января: пункты пропуска

По состоянию на 00:00, 8 января очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в нескольких пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей

"Ягодин" — 0 автобусов (пешеходов запрещено; легковых автомобилей временно запрещено);

"Устилуг" — 60 л/с, 3 авт.; (пешеходам проход запрещен);

"Угринов" - 0 л/а, 2 авт.(пешеходам проход запрещен);

"Рава-Русская" — 20 л/а, 8 автобусов (пешеходам проход запрещен);

"Грушев" — 40 л/а, 8 автобусов (пешеходам запрещено);

"Краковец" — 40 л/а, 9 авт.; (пешеходам проход запрещен);

"Шегини" — 35 л/а, 19 авт., пешеходов 0 (пешеходов пропуск в обоих направлениях);

"Смольница" — 0 л/а, 3 авт.(пешеходам проход запрещен).

"Нижанковичи" — 1383 станция электронного контроля, пропуск только грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в том числе ГСМ).

Очереди на границе со Словацкой Республикой

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусы, (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией

"Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов, (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);

"Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях)

Очереди на границе с Молдовой

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобус, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, по состоянию на 7 января стала известна ситуация по очереди на границах с соседними государствами. Чтобы спланировать поездку следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.