Очереди на границе Украины сегодня, 8 января

Очереди на границе Украины — какая ситуация сегодня
По состоянию на утро 8 января известно о ситуации на границе с соседними государствами. Появилась обновленная информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок учтите возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словацкой Республикой
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 8 января: пункты пропуска
По состоянию на 00:00, 8 января очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в нескольких пунктах пропуска.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пешеходов запрещено; легковых автомобилей временно запрещено);
- "Устилуг" — 60 л/с, 3 авт.; (пешеходам проход запрещен);
- "Угринов" - 0 л/а, 2 авт.(пешеходам проход запрещен);
- "Рава-Русская" — 20 л/а, 8 автобусов (пешеходам проход запрещен);
- "Грушев" — 40 л/а, 8 автобусов (пешеходам запрещено);
- "Краковец" — 40 л/а, 9 авт.; (пешеходам проход запрещен);
- "Шегини" — 35 л/а, 19 авт., пешеходов 0 (пешеходов пропуск в обоих направлениях);
- "Смольница" — 0 л/а, 3 авт.(пешеходам проход запрещен).
- "Нижанковичи" — 1383 станция электронного контроля, пропуск только грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в том числе ГСМ).
Очереди на границе со Словацкой Республикой
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусы, (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов, (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
- "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях)
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобус, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, по состоянию на 7 января стала известна ситуация по очереди на границах с соседними государствами. Чтобы спланировать поездку следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.
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