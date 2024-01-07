Черги на кордоні України сьогодні, 7 січня

Черга автомобілів на кордоні України. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Станом на 7 січня стала відома ситуація щодо черг на кордонах із сусідніми державами. Щоб спланувати поїздку, варто ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Станом на 00:00 7 січня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у кількох пунктах пропуску.

Черги на кордоні з Польщею

8 автомобільних пунктів пропуску : "Рава-Руська" ("Хребенне"), "Шегині" ("Медика"), "Ягодин" ("Дорогуськ"), "Устилуг" ("Зосін"), "Краківець" ("Корчова"), "Смільниця" ("Кросьценко"), "Грушів" ("Будомєж"), "Угринів" ("Долгобичув");

: "Рава-Руська" ("Хребенне"), "Шегині" ("Медика"), "Ягодин" ("Дорогуськ"), "Устилуг" ("Зосін"), "Краківець" ("Корчова"), "Смільниця" ("Кросьценко"), "Грушів" ("Будомєж"), "Угринів" ("Долгобичув"); 6 залізничних пунктів пропуску : "Рава-Руська" ("Верхрата"), "Рава-Руська" ("Хребенне"), "Хирів" ("Кросьценко"), "Ягодин" ("Дорогуськ"), "Володимир-Волинський" ("Хрубешув"), "Мостиська" ("Пшемисль");

: "Рава-Руська" ("Верхрата"), "Рава-Руська" ("Хребенне"), "Хирів" ("Кросьценко"), "Ягодин" ("Дорогуськ"), "Володимир-Волинський" ("Хрубешув"), "Мостиська" ("Пшемисль"); 3 пункти контролю : "Лудин", "Ізов", "Львів".

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

2 автомобільних пункти пропуску : "Малий Березний" ("Убля"), "Ужгород" ("Вишнє-Нємецьке");

: "Малий Березний" ("Убля"), "Ужгород" ("Вишнє-Нємецьке"); 2 залізничних пункти пропуску : "Павлове" ("Матьовце"), "Чоп (Страж)" ("Чієрна над Тисою");

: "Павлове" ("Матьовце"), "Чоп (Страж)" ("Чієрна над Тисою"); 1 пішохідний пункт пропуску : "Малі Селменці" ("Вельке Слеменце");

: "Малі Селменці" ("Вельке Слеменце"); 1 пункт контролю : "Ужгород".

Черги на кордоні з Угорщиною

5 автомобільних пунктів пропуску : "Дзвінкове" ("Лонья"), "Косино" ("Барабаш"), "Вилок" ("Тісабеч"), "Чоп (Тиса)" ("Захонь"), "Лужанка" ("Берегшурань");

: "Дзвінкове" ("Лонья"), "Косино" ("Барабаш"), "Вилок" ("Тісабеч"), "Чоп (Тиса)" ("Захонь"), "Лужанка" ("Берегшурань"); 2 залізничних пункти пропуску : "Чоп (Дружба)" ("Захонь"), "Саловка" ("Еперєшке");

: "Чоп (Дружба)" ("Захонь"), "Саловка" ("Еперєшке"); 1 пункт контролю : "Батєве".

Черги на кордоні з Румунією

3 автомобільних пункти пропуску : "Дякове" ("Халмеу"), "Солотвино" ("Сігету Мармацієй"), "Порубне" ("Сірет");

: "Дякове" ("Халмеу"), "Солотвино" ("Сігету Мармацієй"), "Порубне" ("Сірет"); 3 річкових пункти пропуску : "Ізмаїл" ("Плаур"), "Вилкове" ("Переправа"), "Кілія" ("Кілія Веке");

: "Ізмаїл" ("Плаур"), "Вилкове" ("Переправа"), "Кілія" ("Кілія Веке"); 4 залізничних пункти пропуску : "Тересва" ("Кимпулунг ла Тиса"), "Ділове" ("Валя Вишеулуй"), "Дякове" ("Халмеу"), "Вадул-Сірет" ("Вікшани");

: "Тересва" ("Кимпулунг ла Тиса"), "Ділове" ("Валя Вишеулуй"), "Дякове" ("Халмеу"), "Вадул-Сірет" ("Вікшани"); 1 морський пункт пропуску : *"Орлівка" ("Ісакча").

Черги на кордоні з Молдовою

3 автомобільних пункти пропуску : "Дякове" ("Халмеу"), "Солотвино" ("Сігету Мармацієй"), "Порубне" ("Сірет");

: "Дякове" ("Халмеу"), "Солотвино" ("Сігету Мармацієй"), "Порубне" ("Сірет"); 3 річкових пункти пропуску : "Ізмаїл" ("Плаур"), "Вилкове" ("Переправа"), "Кілія" ("Кілія Веке");

: "Ізмаїл" ("Плаур"), "Вилкове" ("Переправа"), "Кілія" ("Кілія Веке"); 4 залізничних пункти пропуску : "Тересва" ("Кимпулунг ла Тиса"), "Ділове" ("Валя Вишеулуй"), "Дякове" ("Халмеу"), "Вадул-Сірет" ("Вікшани");

: "Тересва" ("Кимпулунг ла Тиса"), "Ділове" ("Валя Вишеулуй"), "Дякове" ("Халмеу"), "Вадул-Сірет" ("Вікшани"); 1 морський пункт пропуску : *"Орлівка" ("Ісакча").

Нагадаємо, 6 січня оновлено інформацію щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. Однак все ж варто зважати на нестабільну роботу електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.