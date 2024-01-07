Черги на кордоні України сьогодні, 7 січня

Черги на кордоні — яка ситуація сьогодні
Станом на 7 січня стала відома ситуація щодо черг на кордонах із сусідніми державами. Щоб спланувати поїздку, варто ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словацькою Республікою
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 7 січня вересня: пункти пропуску
Станом на 00:00 7 січня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у кількох пунктах пропуску.
Черги на кордоні з Польщею
- 8 автомобільних пунктів пропуску: "Рава-Руська" ("Хребенне"), "Шегині" ("Медика"), "Ягодин" ("Дорогуськ"), "Устилуг" ("Зосін"), "Краківець" ("Корчова"), "Смільниця" ("Кросьценко"), "Грушів" ("Будомєж"), "Угринів" ("Долгобичув");
- 6 залізничних пунктів пропуску: "Рава-Руська" ("Верхрата"), "Рава-Руська" ("Хребенне"), "Хирів" ("Кросьценко"), "Ягодин" ("Дорогуськ"), "Володимир-Волинський" ("Хрубешув"), "Мостиська" ("Пшемисль");
- 3 пункти контролю: "Лудин", "Ізов", "Львів".
Черги на кордоні зі Словацькою Республікою
- 2 автомобільних пункти пропуску: "Малий Березний" ("Убля"), "Ужгород" ("Вишнє-Нємецьке");
- 2 залізничних пункти пропуску: "Павлове" ("Матьовце"), "Чоп (Страж)" ("Чієрна над Тисою");
- 1 пішохідний пункт пропуску: "Малі Селменці" ("Вельке Слеменце");
- 1 пункт контролю: "Ужгород".
Черги на кордоні з Угорщиною
- 5 автомобільних пунктів пропуску: "Дзвінкове" ("Лонья"), "Косино" ("Барабаш"), "Вилок" ("Тісабеч"), "Чоп (Тиса)" ("Захонь"), "Лужанка" ("Берегшурань");
- 2 залізничних пункти пропуску: "Чоп (Дружба)" ("Захонь"), "Саловка" ("Еперєшке");
- 1 пункт контролю: "Батєве".
Черги на кордоні з Румунією
- 3 автомобільних пункти пропуску: "Дякове" ("Халмеу"), "Солотвино" ("Сігету Мармацієй"), "Порубне" ("Сірет");
- 3 річкових пункти пропуску: "Ізмаїл" ("Плаур"), "Вилкове" ("Переправа"), "Кілія" ("Кілія Веке");
- 4 залізничних пункти пропуску: "Тересва" ("Кимпулунг ла Тиса"), "Ділове" ("Валя Вишеулуй"), "Дякове" ("Халмеу"), "Вадул-Сірет" ("Вікшани");
- 1 морський пункт пропуску: *"Орлівка" ("Ісакча").
Черги на кордоні з Молдовою
- 3 автомобільних пункти пропуску: "Дякове" ("Халмеу"), "Солотвино" ("Сігету Мармацієй"), "Порубне" ("Сірет");
- 3 річкових пункти пропуску: "Ізмаїл" ("Плаур"), "Вилкове" ("Переправа"), "Кілія" ("Кілія Веке");
- 4 залізничних пункти пропуску: "Тересва" ("Кимпулунг ла Тиса"), "Ділове" ("Валя Вишеулуй"), "Дякове" ("Халмеу"), "Вадул-Сірет" ("Вікшани");
- 1 морський пункт пропуску: *"Орлівка" ("Ісакча").
Нагадаємо, 6 січня оновлено інформацію щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. Однак все ж варто зважати на нестабільну роботу електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
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