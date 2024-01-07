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Черги на кордоні — яка ситуація сьогодні

7 січня 2024 06:33
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Черги на кордоні України сьогодні, 7 січня
Черга автомобілів на кордоні України. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Станом на 7 січня стала відома ситуація щодо черг на кордонах із сусідніми державами. Щоб спланувати поїздку, варто ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Станом на 00:00 7 січня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у кількох пунктах пропуску.

Черги на кордоні з Польщею 7 січня

Черги на кордоні з Польщею

  • автомобільних пунктів пропуску: "Рава-Руська" ("Хребенне"), "Шегині" ("Медика"), "Ягодин" ("Дорогуськ"), "Устилуг" ("Зосін"), "Краківець" ("Корчова"), "Смільниця" ("Кросьценко"), "Грушів" ("Будомєж"), "Угринів" ("Долгобичув");
  • 6 залізничних пунктів пропуску: "Рава-Руська" ("Верхрата"), "Рава-Руська" ("Хребенне"), "Хирів" ("Кросьценко"), "Ягодин" ("Дорогуськ"), "Володимир-Волинський" ("Хрубешув"), "Мостиська" ("Пшемисль");
  • 3 пункти контролю: "Лудин", "Ізов", "Львів".

Черги на кордоні зі Словатчиною 7 січня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • автомобільних пункти пропуску: "Малий Березний" ("Убля"), "Ужгород" ("Вишнє-Нємецьке");
  • 2 залізничних пункти пропуску: "Павлове" ("Матьовце"), "Чоп (Страж)" ("Чієрна над Тисою");
  • 1 пішохідний пункт пропуску: "Малі Селменці" ("Вельке Слеменце");
  • 1 пункт контролю: "Ужгород".

Черги на кордоні з Угорщиною 7 січня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • автомобільних пунктів пропуску: "Дзвінкове" ("Лонья"), "Косино" ("Барабаш"), "Вилок" ("Тісабеч"), "Чоп (Тиса)" ("Захонь"), "Лужанка" ("Берегшурань");
  • 2 залізничних пункти пропуску: "Чоп (Дружба)" ("Захонь"), "Саловка" ("Еперєшке");
  • 1 пункт контролю: "Батєве".

Черги на кордоні з Румунією 7 січня

Черги на кордоні з Румунією

  • автомобільних пункти пропуску: "Дякове" ("Халмеу"), "Солотвино" ("Сігету Мармацієй"), "Порубне" ("Сірет");
  • 3 річкових пункти пропуску: "Ізмаїл" ("Плаур"), "Вилкове" ("Переправа"), "Кілія" ("Кілія Веке");
  • 4 залізничних пункти пропуску: "Тересва" ("Кимпулунг ла Тиса"), "Ділове" ("Валя Вишеулуй"), "Дякове" ("Халмеу"), "Вадул-Сірет" ("Вікшани");
  • 1 морський пункт пропуску*"Орлівка" ("Ісакча").

Черги на кордоні з Молдовою 7 січня

Черги на кордоні з Молдовою

  • автомобільних пункти пропуску: "Дякове" ("Халмеу"), "Солотвино" ("Сігету Мармацієй"), "Порубне" ("Сірет");
  • 3 річкових пункти пропуску: "Ізмаїл" ("Плаур"), "Вилкове" ("Переправа"), "Кілія" ("Кілія Веке");
  • 4 залізничних пункти пропуску: "Тересва" ("Кимпулунг ла Тиса"), "Ділове" ("Валя Вишеулуй"), "Дякове" ("Халмеу"), "Вадул-Сірет" ("Вікшани");
  • 1 морський пункт пропуску*"Орлівка" ("Ісакча").

Нагадаємо, 6 січня оновлено інформацію щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. Однак все ж варто зважати на нестабільну роботу електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

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