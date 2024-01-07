Очереди на границе Украины сегодня, 7 января

Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

По состоянию на 7 января стала известна ситуация по очередям на границах с соседними государствами. Чтобы спланировать поездку следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 7 января сентября: пункты пропуска

По состоянию на 00:00, 7 января очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в нескольких пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей

8 автомобильных пунктов пропуска : "Рава-Русская" ("Позвоночное"), "Шегини" ("Медика"), "Ягодин" ("Дорогуск"), "Устилуг" ("Зосин"), "Краковец" ("Корчева") ), "Смельница" ("Кросьценко"), "Грушев" ("Стройдом"), "Угринов" ("Долгобычев");

: "Рава-Русская" ("Позвоночное"), "Шегини" ("Медика"), "Ягодин" ("Дорогуск"), "Устилуг" ("Зосин"), "Краковец" ("Корчева") ), "Смельница" ("Кросьценко"), "Грушев" ("Стройдом"), "Угринов" ("Долгобычев"); 6 железнодорожных пунктов пропуска : "Рава-Русская" ("Верхрата"), "Рава-Русская" ("Позвоночное"), "Хырев" ("Кросьценко"), "Ягодин" ("Дорогуск"), "Владимир-Волынский" ("Хрубешув"), "Мостиска" ("Пшемысль");

: "Рава-Русская" ("Верхрата"), "Рава-Русская" ("Позвоночное"), "Хырев" ("Кросьценко"), "Ягодин" ("Дорогуск"), "Владимир-Волынский" ("Хрубешув"), "Мостиска" ("Пшемысль"); 3 пункта контроля : "Лудин", "Изов", "Львов".

Очереди на границе со Словацкой Республикой

2 автомобильных пункта пропуска : "Малый Березный" ("Убля"), "Ужгород" ("Вишне-Немецкое");

: "Малый Березный" ("Убля"), "Ужгород" ("Вишне-Немецкое"); 2 железнодорожных пункта пропуска : "Павлово" ("Матьовце"), "Чоп (Страж)" ("Черная над Тисой");

: "Павлово" ("Матьовце"), "Чоп (Страж)" ("Черная над Тисой"); 1 пешеходный пункт пропуска : "Малые Селменцы" ("Вельке Слеменце");

: "Малые Селменцы" ("Вельке Слеменце"); 1 пункт контроля : "Ужгород".

Очереди на границе с Венгрией

5 автомобильных пунктов пропуска : "Звонковое" ("Лонья"), "Косино" ("Барабаш"), "Вилок" ("Тисабеч"), "Чоп (Тиса)" ("Захонь"), "Лужанка" ("Берегшурань" ");

: "Звонковое" ("Лонья"), "Косино" ("Барабаш"), "Вилок" ("Тисабеч"), "Чоп (Тиса)" ("Захонь"), "Лужанка" ("Берегшурань" "); 2 железнодорожных пункта пропуска : "Чоп (Дружба)" ("Захонь"), "Саловка" ("Эперешке");

: "Чоп (Дружба)" ("Захонь"), "Саловка" ("Эперешке"); 1 пункт контроля : "Батево".

Очереди на границе с Румынией

3 автомобильных пункта пропуска : "Дьяково" ("Халмеу"), "Солотвино" ("Сигета Мармацией"), "Порубное" ("Сирет");

: "Дьяково" ("Халмеу"), "Солотвино" ("Сигета Мармацией"), "Порубное" ("Сирет"); 3 речных пункта пропуска : "Измаил" ("Плаур"), "Вилково" ("Переправа"), "Килия" ("Килия Веке");

: "Измаил" ("Плаур"), "Вилково" ("Переправа"), "Килия" ("Килия Веке"); 4 железнодорожных пункта пропуска : "Тересва" ("Кимпулунг ла Тиса"), "Деловое" ("Валя Вышеулуй"), "Дьяково" ("Халмеу"), "Вадул-Сирет" ("Викшаны");

: "Тересва" ("Кимпулунг ла Тиса"), "Деловое" ("Валя Вышеулуй"), "Дьяково" ("Халмеу"), "Вадул-Сирет" ("Викшаны"); 1 морской пункт пропуска : * "Орловка" ("Исакча").

Очереди на границе с Молдовой

3 автомобильных пункта пропуска : "Дьяково" ("Халмеу"), "Солотвино" ("Сигета Мармацией"), "Порубное" ("Сирет");

: "Дьяково" ("Халмеу"), "Солотвино" ("Сигета Мармацией"), "Порубное" ("Сирет"); 3 речных пункта пропуска : "Измаил" ("Плаур"), "Вилково" ("Переправа"), "Килия" ("Килия Веке");

: "Измаил" ("Плаур"), "Вилково" ("Переправа"), "Килия" ("Килия Веке"); 4 железнодорожных пункта пропуска : "Тересва" ("Кимпулунг ла Тиса"), "Деловое" ("Валя Вышеулуй"), "Дьяково" ("Халмеу"), "Вадул-Сирет" ("Викшаны");

: "Тересва" ("Кимпулунг ла Тиса"), "Деловое" ("Валя Вышеулуй"), "Дьяково" ("Халмеу"), "Вадул-Сирет" ("Викшаны"); 1 морской пункт пропуска : * "Орловка" ("Исакча").

Напомним, 6 января обновлена информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. Однако все же следует учитывать нестабильную работу электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.