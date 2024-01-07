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Очереди на границе — какая ситуация сегодня

7 января 2024 06:33
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Максим Сайгак
Редактор
Очереди на границе Украины сегодня, 7 января
Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

По состоянию на 7 января стала известна ситуация по очередям на границах с соседними государствами. Чтобы спланировать поездку следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 7 января сентября: пункты пропуска

По состоянию на 00:00, 7 января очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в нескольких пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей 7 января

Очереди на границе с Польшей

  • 8 автомобильных пунктов пропуска: "Рава-Русская" ("Позвоночное"), "Шегини" ("Медика"), "Ягодин" ("Дорогуск"), "Устилуг" ("Зосин"), "Краковец" ("Корчева") ), "Смельница" ("Кросьценко"), "Грушев" ("Стройдом"), "Угринов" ("Долгобычев");
  • 6 железнодорожных пунктов пропуска: "Рава-Русская" ("Верхрата"), "Рава-Русская" ("Позвоночное"), "Хырев" ("Кросьценко"), "Ягодин" ("Дорогуск"), "Владимир-Волынский" ("Хрубешув"), "Мостиска" ("Пшемысль");
  • 3 пункта контроля: "Лудин", "Изов", "Львов".

Очереди на границе со Словакией 7 января

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • 2 автомобильных пункта пропуска: "Малый Березный" ("Убля"), "Ужгород" ("Вишне-Немецкое");
  • 2 железнодорожных пункта пропуска: "Павлово" ("Матьовце"), "Чоп (Страж)" ("Черная над Тисой");
  • 1 пешеходный пункт пропуска: "Малые Селменцы" ("Вельке Слеменце");
  • 1 пункт контроля: "Ужгород".

Очереди на границе с Венгрией 7 января

Очереди на границе с Венгрией

  • 5 автомобильных пунктов пропуска: "Звонковое" ("Лонья"), "Косино" ("Барабаш"), "Вилок" ("Тисабеч"), "Чоп (Тиса)" ("Захонь"), "Лужанка" ("Берегшурань" ");
  • 2 железнодорожных пункта пропуска: "Чоп (Дружба)" ("Захонь"), "Саловка" ("Эперешке");
  • 1 пункт контроля: "Батево".

Очереди на границе с Румынией 7 января

Очереди на границе с Румынией

  • 3 автомобильных пункта пропуска: "Дьяково" ("Халмеу"), "Солотвино" ("Сигета Мармацией"), "Порубное" ("Сирет");
  • 3 речных пункта пропуска: "Измаил" ("Плаур"), "Вилково" ("Переправа"), "Килия" ("Килия Веке");
  • 4 железнодорожных пункта пропуска: "Тересва" ("Кимпулунг ла Тиса"), "Деловое" ("Валя Вышеулуй"), "Дьяково" ("Халмеу"), "Вадул-Сирет" ("Викшаны");
  • 1 морской пункт пропуска: * "Орловка" ("Исакча").

Очереди на границе с Молдовой 7 января

Очереди на границе с Молдовой

  • 3 автомобильных пункта пропуска: "Дьяково" ("Халмеу"), "Солотвино" ("Сигета Мармацией"), "Порубное" ("Сирет");
  • 3 речных пункта пропуска: "Измаил" ("Плаур"), "Вилково" ("Переправа"), "Килия" ("Килия Веке");
  • 4 железнодорожных пункта пропуска : "Тересва" ("Кимпулунг ла Тиса"), "Деловое" ("Валя Вышеулуй"), "Дьяково" ("Халмеу"), "Вадул-Сирет" ("Викшаны");
  • 1 морской пункт пропуска: * "Орловка" ("Исакча").

Напомним, 6 января обновлена информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. Однако все же следует учитывать нестабильную работу электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

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