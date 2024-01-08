Черги на кордоні України сьогодні, 8 січня

Черги на кордоні України — яка ситуація сьогодні
Станом на ранок 8 січня, відомо про ситуацію на кордоні із сусідніми державами. З'явилася оновлена інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок врахуйте можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словацькою Республікою
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 8 січня: пункти пропуску
Станом на 00:00 8 січня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у кількох пунктах пропуску.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автобусів (пішоходів заборонено; легкових автомобілів тимчасово заборонено);
- "Устилуг" — 60 л/р, 3 авт.; (пішоходам прохід заборонено);
- "Угринів" — 0 л/а, 2 авт.(пішоходам прохід заборонено);
- "Рава-Руська" — 20 л/а, 8 автобусів (пішоходам прохід заборонено);
- "Грушів" — 40 л/а, 8 автобусів (пішоходам заборонено);
- "Краківець" — 40 л/а, 9 авт.; (пішоходам прохід заборонено);
- "Шегині" — 35 л/а, 19 авт., пішоходів 0 (пішоходів пропуск в обох напрямках);
- "Смільниця" — 0 л/а, 3 авт.(пішоходам прохід заборонено).
- "Нижанковичі" — 1383 станція електронного контролю, пропуск тільки вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, в тому числі ПММ).
Черги на кордоні зі Словацькою Республікою
- "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" — 10 л/а, 0 автобуси, (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусів, (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках)
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобус , 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, станом на 7 січня стала відома ситуація щодо черг на кордонах із сусідніми державами. Щоб спланувати поїздку, варто ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
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