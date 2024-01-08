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Черги на кордоні України — яка ситуація сьогодні

8 січня 2024 07:00
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Черги на кордоні України сьогодні, 8 січня
Черга автомобілів на кордоні України. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Станом на ранок 8 січня, відомо про ситуацію на кордоні із сусідніми державами. З'явилася оновлена інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок врахуйте можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 8 січня: пункти пропуску

Станом на 00:00 8 січня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у кількох пунктах пропуску.

Черги на кордоні з Польщею 7 січня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пішоходів заборонено; легкових автомобілів тимчасово заборонено);
  • "Устилуг" — 60 л/р, 3 авт.; (пішоходам прохід заборонено);
  • "Угринів" — 0 л/а, 2 авт.(пішоходам прохід заборонено);
  • "Рава-Руська" — 20 л/а, 8 автобусів (пішоходам прохід заборонено);
  • "Грушів" — 40 л/а, 8 автобусів (пішоходам заборонено);
  • "Краківець" — 40 л/а, 9 авт.; (пішоходам прохід заборонено);
  • "Шегині" — 35 л/а, 19 авт., пішоходів 0 (пішоходів пропуск в обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 3 авт.(пішоходам прохід заборонено).
  • "Нижанковичі" — 1383 станція електронного контролю, пропуск тільки вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, в тому числі ПММ).

Черги на кордоні зі Словатчиною 14 вересня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" —  0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 0 автобуси, (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 14 вересня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусів, (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 14 вересня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках)

Черги на кордоні з Молдовою 14 вересня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобус , 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, станом на 7 січня стала відома ситуація щодо черг на кордонах із сусідніми державами. Щоб спланувати поїздку, варто ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

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