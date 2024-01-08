Черги на кордоні України сьогодні, 8 січня

Черга автомобілів на кордоні України. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Станом на ранок 8 січня, відомо про ситуацію на кордоні із сусідніми державами. З'явилася оновлена інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок врахуйте можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 8 січня: пункти пропуску

Станом на 00:00 8 січня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у кількох пунктах пропуску.

Черги на кордоні з Польщею

"Ягодин" — 0 автобусів (пішоходів заборонено; легкових автомобілів тимчасово заборонено);

"Устилуг" — 60 л/р, 3 авт.; (пішоходам прохід заборонено);

"Угринів" — 0 л/а, 2 авт.(пішоходам прохід заборонено);

"Рава-Руська" — 20 л/а, 8 автобусів (пішоходам прохід заборонено);

"Грушів" — 40 л/а, 8 автобусів (пішоходам заборонено);

"Краківець" — 40 л/а, 9 авт.; (пішоходам прохід заборонено);

"Шегині" — 35 л/а, 19 авт., пішоходів 0 (пішоходів пропуск в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 3 авт.(пішоходам прохід заборонено).

"Нижанковичі" — 1383 станція електронного контролю, пропуск тільки вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, в тому числі ПММ).

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 10 л/а, 0 автобуси, (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною

"Тиса" — 0 л/а, 0 автобусів, (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках)

Черги на кордоні з Молдовою

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобус , 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, станом на 7 січня стала відома ситуація щодо черг на кордонах із сусідніми державами. Щоб спланувати поїздку, варто ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.