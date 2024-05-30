Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Очереди на границе Украины — через какие КПП утром сложно проехать из-за пробок arrow

Очереди на границе Украины — через какие КПП утром сложно проехать из-за пробок

30 мая 2024 09:30
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Очереди на границе Украины сегодня утром 30 мая
Автомобили на КПП. Фото иллюстративное: dpsu.gov.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Очереди на границе Украины утром в четверг, 30 мая, образовались в трех пунктах пропуска. Водителей призывают при планировании поездки в страны Европейского союза и Молдовы обращать внимание на возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Читайте также:

Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:

Очереди на границе Украины 30 мая: пункты пропуска

По состоянию на 05:30 30 мая очереди из автобусов и легковых автомобилей на границе с соседними странами пограничники обнаружили в трех пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей 11 апреля

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин"0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг"0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов"0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская"0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев"0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец"0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини"0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница"0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи"0 г/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в том числе ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 11 апреля

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный"0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород"10 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы"0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией 11 апреля

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса"0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое"5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка"0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок"0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 11 апреля

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково"0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино"0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное"0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск"0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работыкруглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);
  • "Дьяковцы"0 л/а, 0 пешеходов (режим работыкруглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 11 апреля

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга"0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы"0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны"0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны"0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, на украинских АЗС может вырасти стоимость горючего. Решение об увеличении акциза на горючее принял Кабмин с целью приближения законодательства Украины к европейскому в части акцизного налога. По прогнозу основателя группы компании "Прайм" Дмитрия Левушкина, после подорожания топливо на украинских АЗС будет стоить 75–80 гривен за литр

Также мы сообщали о том, что эксперты раскритиковали рост цен на топливо. В частности, по мнению представителя "НефтеРынка" Александра Сиренко, если акцизы на топливо повысят до предложенного Кабмином уровня, украинский акциз на автогаз будет самым высоким в Европе.

Польша
Молдова
граница
Румыния
дороги
Венгрия
Словакия
пограничники
пробки
грузовики
автобусы
автомобиль
заграница
очереди на границе

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

28 мая 2024

04:33 Пылевая буря снова накроет Украину — когда и каким областям угрожает явление