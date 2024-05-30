Черги на кордоні України сьогодні вранці 30 травня

Автівки на КПП. Фото ілюстративне: dpsu.gov.ua

Черги на кордоні України вранці в четвер, 30 травня, утворилися у трьох пунктах пропуску. Водіїв закликають при плануванні поїздки до країн Європейського Союзу та Молдови звертати увагу на можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 30 травня: пункти пропуску

Станом на 09:00 30 травня черги з автобусів та легкових автівок на кордоні із сусідніми країнами прикордонники виявили у трьох пунктах пропуску.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

— "Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

— "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Нижанковичі" — 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, зокрема ПММ).

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

— "Ужгород" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Дзвінкове" — 5 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

— "Косино" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

— "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

— "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

— "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

— "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);

— — "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;

— "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

— "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

— "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, на українських АЗС може зрости вартість пального. Рішення про збільшення акцизу на пальне ухвалив Кабмін із метою наближення законодавства України до європейського в частині акцизного податку. За прогнозом засновника групи компанії "Прайм" Дмитра Льовушкіна, після подорожчання пальне на українських АЗС коштуватиме 75–80 гривень за літр

Також ми повідомляли про те, що експерти розкритикували зростання цін на пальне. Зокрема, на думку представника "НафтоРинку" Олександра Сіренка, якщо акцизи на паливо підвищать до запропонованого Кабміном рівня, український акциз на автогаз буде найвищим в Європі.