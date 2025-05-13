Протест на КПП Ягодин - как перевозчики обходят пункт пропуска

Проверка грузовиков на границе. Фото иллюстративное архивное: ГПСУ

На украинско-польской границе в международном пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск" сложилась критическая ситуация. Перевозчики массово отказываются от пересечения через это направление, выбирая альтернативные маршруты. Причиной стали ограничения движения, введенные польскими протестующими.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

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Известно, что 12 мая с 16:00 польские перевозчики заблокировали пункт пропуска со стороны Дорогуска. В рамках акции протеста они позволяют проезд только одному грузовику в час в обоих направлениях - на въезд в Украину и на выезд из нее. Из-за этого оформление грузового транспорта на таможенном посту "Ягодин - Дорогуск" почти остановилось.

За ночную смену с 12 на 13 мая таможенники смогли оформить только восемь грузовиков на выезд из Украины, тогда как на въезд — 205. Из-за этих ограничений электронная очередь значительно сократилась: еще вчера в системе "еЧерга" находилось 1391 транспортное средство, а уже утром 13 мая эта цифра снизилась до 789. Водители отказываются становиться в "живую очередь" и избегают этого пункта пропуска, направляясь по другим направлениям.

Напомним, вчера, 12 мая, в ГПСУ заявили, что на КПП "Ягодин — Дорогуск" польские перевозчики заблокировали движение.

Добавим, что сегодня, 13 мая, пограничники обнародовали данные по очередям на границе Украины по состоянию на утро и назвали КПП, где самые большие пробки.