Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Авто Через блокаду в "Ягодині" перевізники змінюють маршрути

Через блокаду в "Ягодині" перевізники змінюють маршрути

Ua en ru
Дата публікації: 13 травня 2025 10:41
Протест на КПП Ягодин — як перевізники оминають пункт пропуску
Перевірка вантажівок на прикордонні. Фото ілюстративне архівне: ДПСУ

На українсько-польському кордоні в міжнародному пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ" склалася критична ситуація.  Перевізники масово відмовляються від перетину через цей напрямок, обираючи альтернативні маршрути. Причиною стали обмеження руху, запроваджені польськими протестувальниками.

Про це повідомили у пресслужбі Державної митної служби України.

Реклама
Читайте також:

Перевізники масово міняють маршрути через блокаду руху на КПП "Ягодин — Дорогуськ"

Відомо, що 12 травня з 16:00 польські перевізники заблокували пункт пропуску з боку Дорогуська. В рамках акції протесту вони дозволяють проїзд лише одній вантажівці на годину в обох напрямках — на в'їзд до України та на виїзд з неї. Через це оформлення вантажного транспорту на митному посту "Ягодин — Дорогуськ" майже зупинилось.

За нічну зміну з 12 на 13 травня митники змогли оформити лише вісім вантажівок на виїзд з України, тоді як на в'їзд — 205. Через ці обмеження електронна черга значно скоротилась: ще вчора в системі "єЧерга" перебував 1 391 транспортний засіб, а вже зранку 13 травня ця цифра знизилась до 789. Водії відмовляються ставати до "живої черги" і уникають цього пункту пропуску, прямуючи іншими напрямками.

Нагадаємо, вчора, 12 травня, в ДПСУ заявили, що на КПП "Ягодин — Дорогуськ" польські перевізники заблокували рух.

 Додамо, що сьогодні, 13 травня, прикордонники оприлюднили дані щодо черг на кордоні України станом на ранок та назвали КПП, де найбільші затори

Польща кордон Україна виїзд за кордон перевізники
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /