Протест на КПП Ягодин — як перевізники оминають пункт пропуску

Перевірка вантажівок на прикордонні. Фото ілюстративне архівне: ДПСУ

На українсько-польському кордоні в міжнародному пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ" склалася критична ситуація. Перевізники масово відмовляються від перетину через цей напрямок, обираючи альтернативні маршрути. Причиною стали обмеження руху, запроваджені польськими протестувальниками.

Про це повідомили у пресслужбі Державної митної служби України.

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Відомо, що 12 травня з 16:00 польські перевізники заблокували пункт пропуску з боку Дорогуська. В рамках акції протесту вони дозволяють проїзд лише одній вантажівці на годину в обох напрямках — на в'їзд до України та на виїзд з неї. Через це оформлення вантажного транспорту на митному посту "Ягодин — Дорогуськ" майже зупинилось.

За нічну зміну з 12 на 13 травня митники змогли оформити лише вісім вантажівок на виїзд з України, тоді як на в'їзд — 205. Через ці обмеження електронна черга значно скоротилась: ще вчора в системі "єЧерга" перебував 1 391 транспортний засіб, а вже зранку 13 травня ця цифра знизилась до 789. Водії відмовляються ставати до "живої черги" і уникають цього пункту пропуску, прямуючи іншими напрямками.

Нагадаємо, вчора, 12 травня, в ДПСУ заявили, що на КПП "Ягодин — Дорогуськ" польські перевізники заблокували рух.

Додамо, що сьогодні, 13 травня, прикордонники оприлюднили дані щодо черг на кордоні України станом на ранок та назвали КПП, де найбільші затори.