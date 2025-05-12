КПП Ягодин-Дорогуськ — польські перевізники почали протест

Протести польських перевізників в Польщі. Фото: cenyrolnicze.pl

Польські перевізники 12 травня розпочали на кордоні з Україною акцію протесту. У зв'язку з цим рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" обмежено.

Про це розповіли у Держприкордонслужбі.

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Протести польських перевізників

"З 16:00 польські перевізники розпочали акцію протесту на напрямку пункту пропуску "Дорогуськ", що навпроти українського пункту пропуску "Ягодин"", — повідомили у ДПСУ.

Прикордонники розповіли, що вантажівки будуть пропускати з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один — на виїзд. Водночас автобуси та вантажі, які переміщують гуманітарну допомогу, слідуватимуть безперешкодно.

"Станом на зараз рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках через "Ягодин-Дорогуськ" призупинено. Просимо водіїв врахувати цю інформацію", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, раніше в ДПСУ попереджали, що польські перевізники готують протест на кордоні. За попередніми даними, акція може тривати протягом чотирьох місяців.

Також ми писали, чи є черги на кордоні України станом на 12 травня.