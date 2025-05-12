КПП Ягодин-Дорогуск — польские перевозчики начали протест

Протесты польских перевозчиков в Польше. Фото: cenyrolnicze.pl

Польские перевозчики 12 мая начали на границе с Украиной акцию протеста. В связи с этим движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" ограничено.

Об этом рассказали в Госпогранслужбе.

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Протесты польских перевозчиков

"С 16:00 польские перевозчики начали акцию протеста на направлении пункта пропуска "Дорогуск", что напротив украинского пункта пропуска "Ягодин"", — сообщили в ГПСУ.

Пограничники рассказали, что грузовики будут пропускать с периодичностью один автомобиль в час на въезд и один — на выезд. В то же время автобусы и грузы, которые перемещают гуманитарную помощь, будут следовать беспрепятственно.

"По состоянию на сейчас движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях через "Ягодин-Дорогуск" приостановлено. Просим водителей учесть эту информацию", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения ГПСУ

Напомним, ранее в ГПСУ предупреждали, что польские перевозчики готовят протест на границе. По предварительным данным, акция может продолжаться в течение четырех месяцев.

Также мы писали, есть ли очереди на границе Украины по состоянию на 12 мая.