КПП Ягодин-Дорогуск — польские перевозчики начали протест

Польские перевозчики начали протест — какой КПП перекрыт
Польские перевозчики 12 мая начали на границе с Украиной акцию протеста. В связи с этим движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" ограничено.
Об этом рассказали в Госпогранслужбе.
Протесты польских перевозчиков
"С 16:00 польские перевозчики начали акцию протеста на направлении пункта пропуска "Дорогуск", что напротив украинского пункта пропуска "Ягодин"", — сообщили в ГПСУ.
Пограничники рассказали, что грузовики будут пропускать с периодичностью один автомобиль в час на въезд и один — на выезд. В то же время автобусы и грузы, которые перемещают гуманитарную помощь, будут следовать беспрепятственно.
"По состоянию на сейчас движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях через "Ягодин-Дорогуск" приостановлено. Просим водителей учесть эту информацию", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в ГПСУ предупреждали, что польские перевозчики готовят протест на границе. По предварительным данным, акция может продолжаться в течение четырех месяцев.
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