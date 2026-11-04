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Главная Авто Больше всего авто ждут на границе с Польшей: ситуация на КПП сегодня

Больше всего авто ждут на границе с Польшей: ситуация на КПП сегодня

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4 ноября 2026 09:54
Очереди на границе 4 ноября: в Шегинях ожидают 60 автомобилей ГПСУ
Очереди автомобилей на границе. Фото: ГПСУ

По состоянию на 09:00 4 ноября на пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдается разная ситуация с очередями на выезд. Наибольшее скопление легковых автомобилей зафиксировано на украинско-польской границе.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 4 ноября

Черги на кордоні з Польщею 3 листопада

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — автобусов нет; пропуск пешеходов не осуществляется, легковые автомобили временно не пропускаются.
  • "Устилуг" — 20 легковых автомобилей, автобусов нет.
  • "Угринов" — 0 легковых автомобилей.
  • "Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей.
  • "Грушев" — 0 легковых автомобилей.
  • "Краковец" — 0 легковых автомобилей.
  • "Шегини" — 60 легковых автомобилей, автобусов нет.
  • "Смильница" — 0 легковых автомобилей.
  • "Нижанковичи" — 0 легковых автомобилей.

Черги на кордоні зі Словаччиною 3 листопада

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 легковых автомобилей.
  • "Ужгород" — 5 легковых автомобилей, автобусов и пешеходов нет.
  • "Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей. Пункт пропуска работает с 09:00 до 21:00.

Черги на кордоні з Угорщиною 3 листопада

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Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 5 легковых автомобилей и 1 автобус.
  • "Дзвинково" — 0 легковых автомобилей. Работает с 08:00 до 19:00.
  • "Косино" — 0 легковых автомобилей. Работает с 08:00 до 20:00.
  • "Лужанка" — 5 легковых автомобилей, автобусов и пешеходов нет.
  • "Вилок" — 15 легковых автомобилей, пешеходов нет.
  • "Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей. Работает с 08:00 до 19:00.

Черги на кордоні з Румунією 3 листопада

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 легковых автомобилей.
  • "Солотвино" — 0 легковых автомобилей.
  • "Белая Церковь" — 0 легковых автомобилей.
  • "Красноильск" — 10 легковых автомобилей, автобусов и пешеходов нет.
  • "Порубное" — 0 легковых автомобилей.
  • "Дяковцы" — 0 легковых автомобилей.

Черги на кордоні з Молдовою 3 листопада

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов.

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КПП авто пограничники ГПСУ очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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