Очереди автомобилей на границе. Фото: ГПСУ

По состоянию на 09:00 4 ноября на пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдается разная ситуация с очередями на выезд. Наибольшее скопление легковых автомобилей зафиксировано на украинско-польской границе.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 4 ноября

"Ягодин" — автобусов нет; пропуск пешеходов не осуществляется, легковые автомобили временно не пропускаются.

"Устилуг" — 20 легковых автомобилей, автобусов нет.

"Угринов" — 0 легковых автомобилей.

"Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей.

"Грушев" — 0 легковых автомобилей.

"Краковец" — 0 легковых автомобилей.

"Шегини" — 60 легковых автомобилей, автобусов нет.

"Смильница" — 0 легковых автомобилей.

"Нижанковичи" — 0 легковых автомобилей.

"Малый Березный" — 0 легковых автомобилей.

"Ужгород" — 5 легковых автомобилей, автобусов и пешеходов нет.

"Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей. Пункт пропуска работает с 09:00 до 21:00.

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"Тиса" — 5 легковых автомобилей и 1 автобус.

"Дзвинково" — 0 легковых автомобилей. Работает с 08:00 до 19:00.

"Косино" — 0 легковых автомобилей. Работает с 08:00 до 20:00.

"Лужанка" — 5 легковых автомобилей, автобусов и пешеходов нет.

"Вилок" — 15 легковых автомобилей, пешеходов нет.

"Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей. Работает с 08:00 до 19:00.

"Дяково" — 0 легковых автомобилей.

"Солотвино" — 0 легковых автомобилей.

"Белая Церковь" — 0 легковых автомобилей.

"Красноильск" — 10 легковых автомобилей, автобусов и пешеходов нет.

"Порубное" — 0 легковых автомобилей.

"Дяковцы" — 0 легковых автомобилей.

"Мамалыга" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов.

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