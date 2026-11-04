Больше всего авто ждут на границе с Польшей: ситуация на КПП сегодня
По состоянию на 09:00 4 ноября на пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдается разная ситуация с очередями на выезд. Наибольшее скопление легковых автомобилей зафиксировано на украинско-польской границе.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 4 ноября
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — автобусов нет; пропуск пешеходов не осуществляется, легковые автомобили временно не пропускаются.
- "Устилуг" — 20 легковых автомобилей, автобусов нет.
- "Угринов" — 0 легковых автомобилей.
- "Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей.
- "Грушев" — 0 легковых автомобилей.
- "Краковец" — 0 легковых автомобилей.
- "Шегини" — 60 легковых автомобилей, автобусов нет.
- "Смильница" — 0 легковых автомобилей.
- "Нижанковичи" — 0 легковых автомобилей.
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 0 легковых автомобилей.
- "Ужгород" — 5 легковых автомобилей, автобусов и пешеходов нет.
- "Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей. Пункт пропуска работает с 09:00 до 21:00.
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 5 легковых автомобилей и 1 автобус.
- "Дзвинково" — 0 легковых автомобилей. Работает с 08:00 до 19:00.
- "Косино" — 0 легковых автомобилей. Работает с 08:00 до 20:00.
- "Лужанка" — 5 легковых автомобилей, автобусов и пешеходов нет.
- "Вилок" — 15 легковых автомобилей, пешеходов нет.
- "Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей. Работает с 08:00 до 19:00.
Очереди на границе с Румынией
- "Дяково" — 0 легковых автомобилей.
- "Солотвино" — 0 легковых автомобилей.
- "Белая Церковь" — 0 легковых автомобилей.
- "Красноильск" — 10 легковых автомобилей, автобусов и пешеходов нет.
- "Порубное" — 0 легковых автомобилей.
- "Дяковцы" — 0 легковых автомобилей.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов.
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