Черги автомобілів на кордоні. Фото: ДПСУ

Станом на 09:00 4 листопада на пунктах пропуску на західному кордоні України зберігається різна ситуація з чергами на виїзд. Найбільше скупчення легкових автомобілів зафіксували на українсько-польському кордоні.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 4 листопада

"Ягодин" — автобусів немає; пропуск пішоходів не здійснюється, легкових автомобілів тимчасово не пропускають.

"Устилуг" — 20 легкових автомобілів, автобусів немає.

"Угринів" — 0 легкових автомобілів.

"Рава-Руська" — 0 легкових автомобілів.

"Грушів" — 0 легкових автомобілів.

"Краківець" — 0 легкових автомобілів.

"Шегині" — 60 легкових автомобілів, автобусів немає.

"Смільниця" — 0 легкових автомобілів.

"Нижанковичі" — 0 легкових автомобілів.

"Малий Березний" — 0 легкових автомобілів.

"Ужгород" — 5 легкових автомобілів, автобусів і пішоходів немає.

"Малі Селменці" — 0 легкових автомобілів. Пункт пропуску працює з 09:00 до 21:00.

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"Тиса" — 5 легкових автомобілів та 1 автобус.

"Дзвінкове" — 0 легкових автомобілів. Працює з 08:00 до 19:00.

"Косино" — 0 легкових автомобілів. Працює з 08:00 до 20:00.

"Лужанка" — 5 легкових автомобілів, автобусів і пішоходів немає.

"Вилок" — 15 легкових автомобілів, пішоходів немає.

"Велика Паладь" — 0 легкових автомобілів. Працює з 08:00 до 19:00.

"Дякове" — 0 легкових автомобілів.

"Солотвино" — 0 легкових автомобілів.

"Біла Церква" — 0 легкових автомобілів.

"Красноїльськ" — 10 легкових автомобілів, автобусів і пішоходів немає.

"Порубне" — 0 легкових автомобілів.

"Дяківці" — 0 легкових автомобілів.

"Мамалига" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів і 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів і 0 пішоходів.

Як повідомляли Новини.LIVE, японська марка Subaru вирізняється використанням опозитних двигунів Boxer і системи повного приводу. Такі технічні рішення забезпечують автомобілям низький центр тяжіння, кращу керованість і стійкість на дорозі за різних погодних умов.

Як повідомляли Новини.LIVE, автомобільний акумулятор може становити небезпеку через сірчану кислоту, свинець і гази, що утворюються під час роботи або заряджання. У разі пошкодження корпусу кислота здатна спричинити опіки та пошкодити металеві деталі автомобіля.