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Головна Авто Найбільше авто чекають на кордоні з Польщею: ситуація на КПП сьогодні

Найбільше авто чекають на кордоні з Польщею: ситуація на КПП сьогодні

Ua ru
4 листопада 2026 09:54
Черги на кордоні 4 листопада: у Шегинях очікують 60 автомобілів ДПСУ
Черги автомобілів на кордоні. Фото: ДПСУ

Станом на 09:00 4 листопада на пунктах пропуску на західному кордоні України зберігається різна ситуація з чергами на виїзд. Найбільше скупчення легкових автомобілів зафіксували на українсько-польському кордоні.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 4 листопада

Черги на кордоні з Польщею 3 листопада

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — автобусів немає; пропуск пішоходів не здійснюється, легкових автомобілів тимчасово не пропускають.
  • "Устилуг" — 20 легкових автомобілів, автобусів немає.
  • "Угринів" — 0 легкових автомобілів.
  • "Рава-Руська" — 0 легкових автомобілів.
  • "Грушів" — 0 легкових автомобілів.
  • "Краківець" — 0 легкових автомобілів.
  • "Шегині" — 60 легкових автомобілів, автобусів немає.
  • "Смільниця" — 0 легкових автомобілів.
  • "Нижанковичі" — 0 легкових автомобілів.

Черги на кордоні зі Словаччиною 3 листопада

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 легкових автомобілів.
  • "Ужгород" — 5 легкових автомобілів, автобусів і пішоходів немає.
  • "Малі Селменці" — 0 легкових автомобілів. Пункт пропуску працює з 09:00 до 21:00.

Черги на кордоні з Угорщиною 3 листопада

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Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 5 легкових автомобілів та 1 автобус.
  • "Дзвінкове" — 0 легкових автомобілів. Працює з 08:00 до 19:00.
  • "Косино" — 0 легкових автомобілів. Працює з 08:00 до 20:00.
  • "Лужанка" — 5 легкових автомобілів, автобусів і пішоходів немає.
  • "Вилок" — 15 легкових автомобілів, пішоходів немає.
  • "Велика Паладь" — 0 легкових автомобілів. Працює з 08:00 до 19:00.

Черги на кордоні з Румунією 3 листопада

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 легкових автомобілів.
  • "Солотвино" — 0 легкових автомобілів.
  • "Біла Церква" — 0 легкових автомобілів.
  • "Красноїльськ" — 10 легкових автомобілів, автобусів і пішоходів немає.
  • "Порубне" — 0 легкових автомобілів.
  • "Дяківці" — 0 легкових автомобілів.

Черги на кордоні з Молдовою 3 листопада

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів і 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів і 0 пішоходів.

Як повідомляли Новини.LIVE, японська марка Subaru вирізняється використанням опозитних двигунів Boxer і системи повного приводу. Такі технічні рішення забезпечують автомобілям низький центр тяжіння, кращу керованість і стійкість на дорозі за різних погодних умов. 

Як повідомляли Новини.LIVE, автомобільний акумулятор може становити небезпеку через сірчану кислоту, свинець і гази, що утворюються під час роботи або заряджання. У разі пошкодження корпусу кислота здатна спричинити опіки та пошкодити металеві деталі автомобіля.

КПП авто прикордонники ДПСУ черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко

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