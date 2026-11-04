Найбільше авто чекають на кордоні з Польщею: ситуація на КПП сьогодні
Станом на 09:00 4 листопада на пунктах пропуску на західному кордоні України зберігається різна ситуація з чергами на виїзд. Найбільше скупчення легкових автомобілів зафіксували на українсько-польському кордоні.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 4 листопада
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — автобусів немає; пропуск пішоходів не здійснюється, легкових автомобілів тимчасово не пропускають.
- "Устилуг" — 20 легкових автомобілів, автобусів немає.
- "Угринів" — 0 легкових автомобілів.
- "Рава-Руська" — 0 легкових автомобілів.
- "Грушів" — 0 легкових автомобілів.
- "Краківець" — 0 легкових автомобілів.
- "Шегині" — 60 легкових автомобілів, автобусів немає.
- "Смільниця" — 0 легкових автомобілів.
- "Нижанковичі" — 0 легкових автомобілів.
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 0 легкових автомобілів.
- "Ужгород" — 5 легкових автомобілів, автобусів і пішоходів немає.
- "Малі Селменці" — 0 легкових автомобілів. Пункт пропуску працює з 09:00 до 21:00.
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 5 легкових автомобілів та 1 автобус.
- "Дзвінкове" — 0 легкових автомобілів. Працює з 08:00 до 19:00.
- "Косино" — 0 легкових автомобілів. Працює з 08:00 до 20:00.
- "Лужанка" — 5 легкових автомобілів, автобусів і пішоходів немає.
- "Вилок" — 15 легкових автомобілів, пішоходів немає.
- "Велика Паладь" — 0 легкових автомобілів. Працює з 08:00 до 19:00.
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 легкових автомобілів.
- "Солотвино" — 0 легкових автомобілів.
- "Біла Церква" — 0 легкових автомобілів.
- "Красноїльськ" — 10 легкових автомобілів, автобусів і пішоходів немає.
- "Порубне" — 0 легкових автомобілів.
- "Дяківці" — 0 легкових автомобілів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів і 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів і 0 пішоходів.
Як повідомляли Новини.LIVE, японська марка Subaru вирізняється використанням опозитних двигунів Boxer і системи повного приводу. Такі технічні рішення забезпечують автомобілям низький центр тяжіння, кращу керованість і стійкість на дорозі за різних погодних умов.
Як повідомляли Новини.LIVE, автомобільний акумулятор може становити небезпеку через сірчану кислоту, свинець і гази, що утворюються під час роботи або заряджання. У разі пошкодження корпусу кислота здатна спричинити опіки та пошкодити металеві деталі автомобіля.