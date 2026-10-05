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Главная Авто Более 70 автомобилей стоят в очередях: ситуация на границе сегодня

Более 70 автомобилей стоят в очередях: ситуация на границе сегодня

Ua ru
5 октября 2026 12:35
Очереди на границе сегодня: где больше всего машин при выезде из Украины 5 октября
Автомобиль на пограничном контроле. Фото: facebook.com/DPSUkraine

5 октября по состоянию на 12:00 на выезде из Украины наблюдаются очереди перед отдельными пунктами пропуска в соседние государства. Пограничники советуют при планировании поездок учитывать возможные перебои в работе электронных систем контрольных служб.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 3 октября

Сегодня наибольшее количество легковых автомобилей ожидается на польском направлении.

Черги на кордоні з Польщею 5 жовтня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов, пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется;
  • "Устилуг" — 35 легковых автомобилей, 1 автобус;
  • "Угринов" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;
  • "Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;
  • "Грушев" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;
  • "Краковец" — 20 легковых автомобилей, 0 автобусов;
  • "Шегини" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 70 пешеходов;
  • "Смильница" — 0 легковых автомобилей, 1 автобус;
  • "Нижанковичи" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов.

Черги на кордоні зі Словаччиною 5 жовтня

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Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Ужгород" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов, работает с 09:00 до 21:00.

Черги на кордоні з Угорщиною 5 жовтня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 7 легковых автомобилей, 0 автобусов;
  • "Дзвинково" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов, работает с 08:00 до 19:00;
  • "Косино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов, работает с 08:00 до 20:00;
  • "Лужанка" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов, работает с 08:00 до 19:00.

Черги на кордоні з Румунією 5 жовтня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;
  • "Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 5 жовтня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что водителям из Одессы, планирующим ехать в Молдову на собственном автомобиле, следует заранее проверить документы на транспортное средство. На молдавской границе могут потребовать подтверждение прохождения технического осмотра, поэтому при отсутствии действующего протокола или сертификата автомобиль могут не пропустить.

Также сообщалось об изменениях на украинском вторичном авторынке. В сентябре медианная цена автомобилей в объявлениях выросла на 200 долларов и достигла 9500 долларов. По словам экспертов, это связывают прежде всего с сокращением количества более дешевых предложений и увеличением доли более дорогих автомобилей на рынке.

пограничники таможня очереди ГПСУ очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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