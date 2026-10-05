Черги на кордоні сьогодні: де найбільше авто на виїзді з України 5 жовтня

Авто на прикордонному контролі. Фото: facebook.com/DPSUkraine

5 жовтня станом на 12:00 на виїзді з України спостерігаються черги перед окремими пунктами пропуску до сусідніх держав. Прикордонники радять під час планування поїздок зважати на можливі перебої в роботі електронних систем контрольних служб.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 3 жовтня

Сьогодні найбільше легкових автомобілів очікують на польському напрямку.

"Ягодин" — 0 автобусів, пропуск легкових автомобілів тимчасово не здійснюється;

"Устилуг" — 35 легкових автомобілів, 1 автобус;

"Угринів" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів;

"Рава-Руська" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів;

"Грушів" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів;

"Краківець" — 20 легкових автомобілів, 0 автобусів;

"Шегині" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 70 пішоходів;

"Смільниця" — 0 легкових автомобілів, 1 автобус;

"Нижанковичі" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів.

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"Малий Березний" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Ужгород" — 10 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Малі Селменці" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів, працює з 09:00 до 21:00.

"Тиса" — 7 легкових автомобілів, 0 автобусів;

"Дзвінкове" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів, працює з 08:00 до 19:00;

"Косино" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів, працює з 08:00 до 20:00;

"Лужанка" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів, працює з 08:00 до 19:00.

"Дякове" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів;

"Солотвино" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Раніше Новини.LIVE писали, що водіям з Одеси, які планують їхати до Молдови на власному автомобілі, варто заздалегідь перевірити документи на транспортний засіб. На молдовському кордоні можуть вимагати підтвердження проходження технічного огляду, тож за відсутності чинного протоколу або сертифіката автомобіль можуть не пропустити.

Також повідомлялося про зміни на українському вторинному авторинку. У вересні медіанна ціна автомобілів у оголошеннях зросла на 200 доларів і сягнула 9500 доларів. За словами експертів, це пов’язують насамперед зі скороченням кількості дешевших пропозицій та збільшенням частки дорожчих авто на ринку.