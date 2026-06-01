Более 50 авто в пробках на КПП: очереди на границе Украины
Очереди на границе Украины в понедельник, 1 июня, зафиксированы на тьох контрольных пунктах пропуска с Польшей, Словакией и Венгрией. Водителей призывают помнить о возможной нестабильной работе электронных систем контрольных служб и планировать поездки заранее.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 1 июня
Наибольшее скопление авто зафиксировано на КПП "Устилуг". Кроме того, незначительные пробки есть на пунктах пропуска "Ужгород" и "Тиса".
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 6 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автоб. , 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а.
