Главная Авто Более 50 авто в пробках на КПП: очереди на границе Украины

Ua ru
Дата публикации 1 июня 2026 10:34
Проверка документов на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Очереди на границе Украины в понедельник, 1 июня, зафиксированы на тьох контрольных пунктах пропуска с Польшей, Словакией и Венгрией. Водителей призывают помнить о возможной нестабильной работе электронных систем контрольных служб и планировать поездки заранее.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 1 июня

Наибольшее скопление авто зафиксировано на КПП "Устилуг". Кроме того, незначительные пробки есть на пунктах пропуска "Ужгород" и "Тиса".

Черги на кордоні з Польщею 1 червня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 1 червня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 1 червня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 6 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 1 червня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 1 червня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автоб. , 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а.

Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко
