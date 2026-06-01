Более 50 авто в пробках на КПП: очереди на границе Украины

Проверка документов на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Очереди на границе Украины в понедельник, 1 июня, зафиксированы на тьох контрольных пунктах пропуска с Польшей, Словакией и Венгрией. Водителей призывают помнить о возможной нестабильной работе электронных систем контрольных служб и планировать поездки заранее.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 1 июня

Наибольшее скопление авто зафиксировано на КПП "Устилуг". Кроме того, незначительные пробки есть на пунктах пропуска "Ужгород" и "Тиса".

"Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 6 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автоб. , 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а.

