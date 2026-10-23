Очереди на границе Украины 23 октября: какие КПП лучше обходить

Более 400 автомобилей в пробках: очереди на границе Украины
В пятницу, 23 октября, на границе наблюдаются очереди на нескольких пунктах пропуска. Всего в пробках ожидают более 400 автомобилей. Кроме того, водителям следует учитывать возможные сбои в работе электронных систем контрольных служб.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 23 октября
В настоящее время очереди зафиксированы на границах с Польшей, Словакией и Венгрией. Проезд в Румынию и Молдову свободный.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 50 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется)
- "Угринов" — 50 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 60 л/а, 22 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 75 л/а, 0 автобусов, 50 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" — 10 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 45 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "М.Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 8 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов;
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Белая Церковь" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Как писали Новини.LIVE, на конкурентном авторынке покупатели всё более придирчиво выбирают автомобили, поэтому даже известные бренды сталкиваются с низким спросом на отдельные модели. USA Today и CarEdge составили рейтинг автомобилей 2025 года, которые продаются хуже всего.
А британское издание What Car? опубликовало рейтинг самых надёжных автомобилей возрастом до пяти лет. Исследование охватило почти 40 тысяч автовладельцев, а его результаты удивили.