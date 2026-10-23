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Главная Авто Более 400 автомобилей в пробках: очереди на границе Украины

Более 400 автомобилей в пробках: очереди на границе Украины

Ua ru
23 октября 2026 10:32
Очереди на границе Украины 23 октября: какие КПП лучше обходить
Проверка документов на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В пятницу, 23 октября, на границе наблюдаются очереди на нескольких пунктах пропуска. Всего в пробках ожидают более 400 автомобилей. Кроме того, водителям следует учитывать возможные сбои в работе электронных систем контрольных служб.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 23 октября

В настоящее время очереди зафиксированы на границах с Польшей, Словакией и Венгрией. Проезд в Румынию и Молдову свободный.

Черги на кордоні з Польщею 23 жовтня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 50 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется)
  • "Угринов" — 50 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 60 л/а, 22 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 75 л/а, 0 автобусов, 50 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 10 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 45 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 23 жовтня

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Очереди на границе со Словакией

  • "М.Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 23 жовтня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 8 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 23 жовтня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов;
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Белая Церковь" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 22 жовтня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Как писали Новини.LIVE, на конкурентном авторынке покупатели всё более придирчиво выбирают автомобили, поэтому даже известные бренды сталкиваются с низким спросом на отдельные модели. USA Today и CarEdge составили рейтинг автомобилей 2025 года, которые продаются хуже всего.

А британское издание What Car? опубликовало рейтинг самых надёжных автомобилей возрастом до пяти лет. Исследование охватило почти 40 тысяч автовладельцев, а его результаты удивили.

граница Украина автомобиль очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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