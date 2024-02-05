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Большинство водителей ошибаются на этом коварном перекрестке

5 февраля 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: многие водители ошибаются из-за неверного определения статуса дороги
Кто проедет первым? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача на правила пересечения перекрестков. Кто из водителей имеет преимущество и проедет перекресток первым в изображенной ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

  1. Грузовой автомобиль.
  2. Легковой автомобиль.
  3. Должны разъехаться по договоренности.

Разбор задачи

Многие ошибочно считают, что из-за отсутствия разметки легковушка едет по второстепенной дороге. Но наличие горизонтальной разметки не определяет статус дороги.

К тому же на рисунке нет никаких знаков приоритета, а также знаков, свидетельствующих, что легковой автомобиль заезжает с прилегающей территории и должен уступить дорогу.

Наконец зеленый автомобиль, так же как и грузовик, двигается по асфальту, а не по грунтовой дороге.

Итак, мы видим нерегулируемый перекресток равнозначных дорог. Поэтому транспортные средства в этом случае должны разъехаться по п. 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Согласно этому правилу, зеленый автомобиль имеет преимущество и проедет перекресток первым.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам проезда перекрестка — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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