Тест по ПДД: многие водители ошибаются из-за неверного определения статуса дороги

Большинство водителей ошибаются на этом коварном перекрестке
Задача на правила пересечения перекрестков. Кто из водителей имеет преимущество и проедет перекресток первым в изображенной ситуации?
Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"
Варианты ответа
- Грузовой автомобиль.
- Легковой автомобиль.
- Должны разъехаться по договоренности.
Разбор задачи
Многие ошибочно считают, что из-за отсутствия разметки легковушка едет по второстепенной дороге. Но наличие горизонтальной разметки не определяет статус дороги.
К тому же на рисунке нет никаких знаков приоритета, а также знаков, свидетельствующих, что легковой автомобиль заезжает с прилегающей территории и должен уступить дорогу.
Наконец зеленый автомобиль, так же как и грузовик, двигается по асфальту, а не по грунтовой дороге.
Итак, мы видим нерегулируемый перекресток равнозначных дорог. Поэтому транспортные средства в этом случае должны разъехаться по п. 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Согласно этому правилу, зеленый автомобиль имеет преимущество и проедет перекресток первым.
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам проезда перекрестка — здесь и здесь.
Читайте Новини.LIVE!