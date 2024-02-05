Тест з ПДР: багато водіїв помиляються через невірне визначення статусу дороги

Більшість водіїв помиляються на цьому підступному перехресті
Задача на правила перетину перехресть. Хто з водіїв має перевагу та проїде перехрестя першим в зображеній ситуації?
Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"
Варіанти відповіді
- Вантажний автомобіль.
- Легковий автомобіль.
- Мають роз'їхатися за домовленістю.
Розбір задачі
Багато хто помилково вважає, що через відсутність розмітки легковик їде другорядною дорогою. Але наявність горизонтальної розмітки не визначає статусу дороги.
До того ж на малюнку немає жодних знаків пріоритету, а також знаків, які б свідчили, що легкове авто заїжджає з прилеглої території та має поступитися дорогою.
Нарешті зелене авто, так само як і вантажівка, рухається по асфальту, а не по ґрунтовій дорозі.
Отже, ми бачимо нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг. Тому транспортні засоби у цьому випадку мають роз'їхатися за п. 16.12 ПДР:
"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".
Згідно з цим правилом, зелений автомобіль має перевагу та проїде перехрестя першим.
Правильна відповідь №2
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