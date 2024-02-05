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Більшість водіїв помиляються на цьому підступному перехресті

5 лютого 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: багато водіїв помиляються через невірне визначення статусу дороги
Хто проїде першим? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача на правила перетину перехресть. Хто з водіїв має перевагу та проїде перехрестя першим в зображеній ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

  1. Вантажний автомобіль.
  2. Легковий автомобіль.
  3. Мають роз'їхатися за домовленістю.

Розбір задачі

Багато хто помилково вважає, що через відсутність розмітки легковик їде другорядною дорогою. Але наявність горизонтальної розмітки не визначає статусу дороги.

До того ж на малюнку немає жодних знаків пріоритету, а також знаків, які б свідчили, що легкове авто заїжджає з прилеглої території та має поступитися дорогою.

Нарешті зелене авто, так само як і вантажівка, рухається по асфальту, а не по ґрунтовій дорозі.

Отже, ми бачимо нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг. Тому транспортні засоби у цьому випадку мають роз'їхатися за п. 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Згідно з цим правилом, зелений автомобіль має перевагу та проїде перехрестя першим.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил проїзду перехрестя — тут і тут.

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