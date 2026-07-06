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Главная Авто Бензин, дизель, газ или электро: сколько стоит 100 км пробега летом 2026 года

Бензин, дизель, газ или электро: сколько стоит 100 км пробега летом 2026 года

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 10:50
Сравнение затрат на 100 км пробега для бензина, дизельного топлива, газа и электричества
Топливо против электричества. Коллаж: Новини.LIVE

Весной цены на топливо в Украине заставляли водителей всерьез задуматься об отказе от некоторых типов автомобилей, однако по состоянию на конец июня ситуация существенно изменилась. Эксперты обновили свой технико-экономический расчет стоимости 100 км пробега на базе универсальной платформы Volkswagen Golf VII. Эта популярная модель позволяет объективно сравнить расходы бензиновых, дизельных, газовых и электрических версий в одинаковых условиях.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Институт исследований авторынка.

Традиционное топливо

Дизельные автомобили после существенного падения стоимости топлива на 13 грн/л стали лидерами по экономии среди традиционных машин. Теперь проезд 100 км на дизеле обходится в 423,5 грн, что почти на 100 грн дешевле, чем у бензинового аналога. Такой вариант вновь вернул себе статус идеального выбора для длительных поездок по магистралям.

Сжиженный газ также актуален благодаря снижению стоимости пропана-бутана до 41,4 грн/л. Заправка автомобиля с ГБО на 100 км пути теперь обходится в 464,5 грн. Чистый бензин, напротив, символически подорожал и стал самым дорогим топливом для повседневных поездок с показателем 522,2 грн на 100 км.

Электромобили

Владельцы электромобилей с доступом к домашней розетке продолжают пользоваться самыми выгодными условиями на рынке. При наличии двухзонного счетчика расходы на 100 км пробега в ночное время составляют 37,8 грн, а днем достигают 75,6 грн. Этот способ передвижения не имеет конкурентов по уровню финансовых затрат.

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Коммерческие зарядные хабы в начале лета также снизили тарифы благодаря стабилизации энергосистемы страны. Поездка на 100 км с использованием медленных станций теперь стоит 315 грн, а на быстрых терминалах DC цена составляет 385 грн. Современные реалии вернули рынок к здоровому балансу, где выгода определяется исключительно доступом к конкретной инфраструктуре.

Ранее Новини.LIVE писали, какие советы по экономии топлива, напротив, увеличивают его расход. Большинство из них не просто неэффективны, а действуют совершенно противоположным образом.

Также читайте, как трансмиссия влияет на экономию топлива и износ шин автомобиля. В зависимости от конструкции привода нагрузка распределяется неравномерно, что напрямую влияет на финансовые затраты.

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Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа
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