Порівняння витрат на 100 км пробігу для бензину, дизелю, газу та електрики

Паливо проти електрики. Колаж: Новини.LIVE

Навесні ціни на пальне в України змушували водіїв серйозно задуматись про відмову від деяких типів автомобілів, то станом на кінець червня ситуація суттєво змінилася. Експерти оновили свій техніко-економічний розрахунок вартості 100 км пробігу на базі універсальної платформи Volkswagen Golf VII. Ця популярна модель дозволяє об'єктивно порівняти витрати бензинових, дизельних, газових та електричних версій в однакових умовах.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

Традиційне пальне

Дизельні авто після суттєвого падіння вартості пального на 13 грн/л перетворилися на лідера економії серед традиційних машин. Тепер подолання відрізка у 100 км на дизелі обходиться в 423,5 грн, що майже на 100 грн дешевше за бензиновий аналог. Такий варіант знову повернув собі статус ідеального вибору для тривалих магістральних поїздок.

Скраплений газ також актуальний завдяки просіданню вартості пропан-бутану до 41,4 грн/л. Заправка авто з ГБО на 100 км ходу тепер вимагає 464,5 грн. Чистий бензин натомість символічно піднявся у ціні та став найдорожчим пальним для щоденного пересування з показником 522,2 грн на 100 км.

Електрична тяга

Власники електромобілів з доступом до домашньої розетки продовжують користуватися найвигіднішими умовами на ринку. За наявності двозонного лічильника витрати на 100 км пробігу в нічний час становлять 37,8 грн, а вдень сягають 75,6 грн. Цей спосіб пересування не має жодних конкурентів за рівнем фінансових витрат.

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Комерційні зарядні хаби на початку літа також знизили тарифи завдяки стабілізації енергосистеми країни. Поїздка на 100 км з використанням повільних станцій тепер коштує 315 грн, а на швидких терміналах DC ціна становить 385 грн. Сучасні реалії повернули ринок до здорового балансу, де вигода визначається виключно доступом до конкретної інфраструктури.

Раніше Новини.LIVE писали, які поради з економії палива навпаки збільшують його витрату. Більшість з не просто неефективними, а діють абсолютно протилежним чином.

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