Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Бензин, дизель, газ чи електро: яка ціна 100 км автопробігу влітку 2026 року

Бензин, дизель, газ чи електро: яка ціна 100 км автопробігу влітку 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 10:50
Порівняння витрат на 100 км пробігу для бензину, дизелю, газу та електрики
Паливо проти електрики. Колаж: Новини.LIVE

Навесні ціни на пальне в України змушували водіїв серйозно задуматись про відмову від деяких типів автомобілів, то станом на кінець червня ситуація суттєво змінилася. Експерти оновили свій техніко-економічний розрахунок вартості 100 км пробігу на базі універсальної платформи Volkswagen Golf VII. Ця популярна модель дозволяє об'єктивно порівняти витрати бензинових, дизельних, газових та електричних версій в однакових умовах.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

Традиційне пальне

Дизельні авто після суттєвого падіння вартості пального на 13 грн/л перетворилися на лідера економії серед традиційних машин. Тепер подолання відрізка у 100 км на дизелі обходиться в 423,5 грн, що майже на 100 грн дешевше за бензиновий аналог. Такий варіант знову повернув собі статус ідеального вибору для тривалих магістральних поїздок.

Скраплений газ також актуальний завдяки просіданню вартості пропан-бутану до 41,4 грн/л. Заправка авто з ГБО на 100 км ходу тепер вимагає 464,5 грн. Чистий бензин натомість символічно піднявся у ціні та став найдорожчим пальним для щоденного пересування з показником 522,2 грн на 100 км.

Електрична тяга

Власники електромобілів з доступом до домашньої розетки продовжують користуватися найвигіднішими умовами на ринку. За наявності двозонного лічильника витрати на 100 км пробігу в нічний час становлять 37,8 грн, а вдень сягають 75,6 грн. Цей спосіб пересування не має жодних конкурентів за рівнем фінансових витрат.

Читайте також:

Комерційні зарядні хаби на початку літа також знизили тарифи завдяки стабілізації енергосистеми країни. Поїздка на 100 км з використанням повільних станцій тепер коштує 315 грн, а на швидких терміналах DC ціна становить 385 грн. Сучасні реалії повернули ринок до здорового балансу, де вигода визначається виключно доступом до конкретної інфраструктури.

Раніше Новини.LIVE писали, які поради з економії палива навпаки збільшують його витрату. Більшість з не просто неефективними, а діють абсолютно протилежним чином.

Також читайте, як трансмісія впливає на економію палива та знос шин автомобіля. Залежно від конструкції привода навантаження розподіляється нерівномірно, що безпосередньо впливає на фінансові витрати.

бензин авто електрокари паливо автомобіль пальне дизпаливо автогаз Volkswagen електромобіль ціна дизель
Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Ігор Саджа
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації