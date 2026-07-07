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Главная Авто Автопутешествия по ЕС подорожали: сколько стоят платные дороги в 2026 году

Автопутешествия по ЕС подорожали: сколько стоят платные дороги в 2026 году

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Дата публикации 7 июля 2026 10:50
Путешествие по Европе на автомобиле в 2026 году: новые правила и цены на дороги
Платная дорога в Европе. Фото: wikipedia.org

Автомобильные путешествия по странам Европы в этом сезоне потребуют от водителей более значительных финансовых затрат. Сразу несколько государств провели индексацию тарифов на дорожные сборы и изменили правила пользования платными автомагистралями. В большинстве регионов действует исключительно электронная система контроля, где при оформлении необходимо безошибочно вводить регистрационные данные автомобиля. Водителям стоит заранее изучить обновленные условия, чтобы избежать солидных штрафов на европейских дорогах.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на vitrina.pl

Оплата в Восточной Европе

В Чехии в этом году цены на виньетки выросли, причем больше всего подорожал однодневный пропуск. Речь идет о специфическом сроке действия, ведь такой документ действует не 24 часа, а только до полуночи дня покупки. Для обычных легковых автомобилей действуют следующие тарифы:

  • 1 день — около 9 евро
  • 10 дней — около 12 евро
  • 1 месяц — около 19 евро
  • 1 год — около 102 евро

В Словакии подорожание коснулось только долгосрочных разрешений на месяц и год, которые теперь стоят 17 евро и 90 евро соответственно. Проезд на 1 день обойдется примерно в 8 евро, а на 10 дней почти в 11 евро. Водителям крупногабаритных автомобилей с прицепами следует помнить, что при превышении полной массы автопоезда более 3,5 т придется докупать отдельную виньетку для прицепа.

Венгрия повысила стоимость из-за уровня инфляции, поэтому однодневный проезд здесь стоит около 14 евро, а десятидневный около 17 евро.

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Болгария предлагает самые низкие цены: недельный проезд стоит 7,70 евро, а также остается единственной страной со специальным тарифом на выходные дни за 5,10 евро.

Автомагистрали Центральной Европы

Австрия ввела новую тарифную сетку, где суточный проезд стоит 9,60 евро, а десятидневный 12,80 евро. Важно учитывать, что заказанные онлайн электронные виньетки на два месяца за 32 евро или на год за 106,80 евро начинают действовать только через 18 дней после оплаты. Отдельно в стране придется платить за проезд в крупных туннелях: в частности, проезд через туннель Караванке стоит 8,80 евро, а через Бреннер 12 евро.

Словения имеет одни из самых высоких цен в регионе: за 7 дней движения нужно заплатить 16 евро, а за месяц 32 евро. Для владельцев больших внедорожников и микроавтобусов категории 2B эти суммы автоматически удваиваются.

Южные и западные трассы

Италия и Хорватия сохраняют классические пункты со шлагбаумами и расчетом по пройденному расстоянию. В Италии средняя стоимость составляет примерно 0,08 евро за км. Однако с лета здесь действует программа компенсаций за пробки из-за ремонтных работ, которая возвращает 50% стоимости за час ожидания и 100% за задержку свыше трех часов.

Во Франции активно внедряются безбарьерные участки системы Flux Libre, где камеры фиксируют номера, а водитель обязан самостоятельно оплатить задолженность в течение 72 часов через интернет. Средняя стоимость французских дорог держится на уровне от 7,50 до 11 евро за каждые 100 км магистрали.

Штрафные санкции

За несоблюдение правил оплаты или ошибки при регистрации автомобиля европейские страны налагают солидные штрафы. В Чехии сумма штрафа в среднем составляет около 70–90 евро, хотя по закону может достигать и рекордных 800 евро. Словения выпишет водителю штраф в размере 300 евро за неправильный выбор категории транспортного средства, а в Болгарии аналогичная ошибка или отсутствие виньетки обойдутся примерно в 153 евро.

Строго наказывает Венгрия, где сумма автоматически увеличивается в зависимости от срока просрочки. Если оплатить долг в течение 60 дней, штраф составит около 70 евро, но по истечении этого срока сумма возрастает почти до 240 евро. Подобная логика действует и на автомагистралях Франции, где забывчивость водителя сначала обойдется в 10 евро, через две недели превратится в 90 евро, а через два месяца выльется в 375 евро.

Ранее Новини.LIVE писали о правиле трех секунд, которое должен знать каждый водитель. Применение этого метода существенно снижает риск возникновения аварий на скоростных трассах.

Также читайте, почему в немецких автомобилях скорость ограничена до 250 км/ч. Как это помогло защитить интересы бизнеса и сохранить безлимитный статус европейских дорог.

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Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа
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