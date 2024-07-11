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Audi сворачивает выпуск двух кроссоверов и закрывает автозавод

11 июля 2024 17:45
Валентин Бандура - Редактор
Audi прекращает производство двух кроссоверов — названные причины
Audi Q8 e-tron. Фото: audicentredoncaster.com.au
Валентин Бандура - Редактор

Кроссовер Audi e-tron, начавший электрическую эру известного автобренда в 2019 году, похоже, доживает последние дни. В настоящее время компания рассматривает досрочное прекращение производства из-за снижения продаж авто в сегменте электромобилей класса люкс.

Об этом сообщил Cars Coops.

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В Audi заявили, что на Q8 e-tron и Q8 Sportback e-tron влияет значительное падение спроса, что частично является результатом появления новой модели Q6 e-tron, которая дешевле, современнее и предлагает больший запас хода.

Кроссоверы Q8 e-tron производится на предприятии Audi в бельгийском Брюсселе. Сегодня автозавод может быть закрыт, хотя еще в прошлом году на его мощностях изготовили около 50 тыс. электромобилей.

Также в компании сообщили, что на предприятии существуют давние структурные проблемы, в том числе высокие затраты на логистику и расположение завода вблизи центра города.

 

Audi сворачивает выпуск двух кроссоверов и закрывает автозавод - фото 1
Audi Q8 Sportback e-tron. Фото: auto-data.net

Когда прекратят выпуск e-tron

"Правление Audi Brussels сообщило Совету компании о намерении провести реструктуризацию и начало консультации в соответствии с бельгийским законодательством. В этом процессе руководство завода обсуждает решения для промышленной площадки вместе с ответственными социальными партнерами. Это также может включать прекращение деятельности предприятия, если альтернативы не будут найдены", — говорится в релизе Audi.

Несмотря на то, что заявление звучит как намерение прекратить выпуск Q8 e-tron и закрыть фабрику, генеральный директор Audi Brussels Фолькер Германн подчеркнул: "Объявление не означает, что окончательное решение уже принято".

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