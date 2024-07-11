Audi припиняє виробництво двох кросоверів — названі причини

Audi Q8 e-tron. Фото: audicentredoncaster.com.au

Кросовер Audi e-tron, який розпочав електричну еру відомого автобренда у 2019 році, схоже, доживає останні дні. Наразі компанія розглядає дострокове припинення виробництва через зниження продажів авто у сегменті електромобілів класу люкс.

Про це повідомив Cars Coops.

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В Audi заявили, що на Q8 e-tron та Q8 Sportback e-tron впливає значне падіння попиту, що частково є результатом появи нової моделі Q6 e-tron, яка є дешевша, сучасніша та пропонує більший запас ходу.

Кросовери Q8 e-tron виготовляється на підприємстві Audi в бельгійському Брюсселі. Сьогодні автозавод можуть закрити, хоча ще минулого року на його потужностях виготовили близько 50 тис. електромобілів.

Також в компанії повідомили, що на підприємстві існують давні структурні проблеми, зокрема високі витрати на логістику та розташування заводу поблизу центру міста.

Audi Q8 Sportback e-tron. Фото: auto-data.net

Коли припинять випуск e-tron

"Правління Audi Brussels повідомило Раду компанії про намір провести реструктуризацію та розпочало консультації відповідно до бельгійського законодавства. У цьому процесі керівництво заводу обговорює рішення для промислового майданчика разом із відповідальними соціальними партнерами. Це також може включати припинення діяльності підприємства, якщо альтернативи не буде знайдено", — йдеться у релізі Audi.

Попри те, що заява звучить як намір припинити випуск Q8 e-tron та закрити фабрику, генеральний директор Audi Brussels Фолькер Германн підкреслив: "Оголошення не означає, що остаточне рішення вже ухвалено".

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