Рейтинг автомобілів за шумоізоляцією: несподівані результати

Додаткова шумоізоляція автомобіля. Фото: silentdirect.com

Сергій Якуба Редактор

Рівень акустичного комфорту всередині салону автомобіля впливає на загальний стан водія під час тривалих поїздок. Постійний монотонний шум змушує людський мозок безперервно аналізувати звукові хвилі, що викликає швидке виділення гормонів стресу. Внаслідок цього суттєво підвищується загальна втома, знижується концентрація уваги та з'являється небезпечна сонливість. Експерти шведського автожурналу ViBilagare провели дослідження звукоізоляції 28 популярних моделей на швидкості 110 км/год. Результати вимірювань виявилися досить несподіваними для багатьох автолюбителів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Тіньові лідери

Найтихішим автомобілем у рейтингу прогнозовано став електричний седан Volvo ES90, який показав результат на рівні 66 дБ. Проте цей показник частково забезпечили особливі заводські шини зі спеціальним внутрішнім звуковбирним шаром. Справжньою сенсацією стало те, що до першої десятки лідерів за тишею пробилися одразу п'ять машин з двигунами внутрішнього згоряння.

Дизельний кросовер Skoda Kodiaq та гібридна Mazda CX-60 продемонстрували зразковий результат на позначці 69,8 дБ, випередивши безліч електромобілів. Також високі позиції отримали популярні на ринку гібриди Volvo XC60 (70,4 дБ) та Kia Sportage (70,6 дБ). Гарна ізоляція моторного відсіку та колісних арок дозволила моделям з ДВЗ обійти навіть відомі електричні кросовери на кшталт Volkswagen ID.3 або Volvo EX30.

Акустичний провал

Набагато більше сюрпризів підготував хвіст рейтингу, де зібралися найгучніші представники сучасного автопрому. Якщо високий гул у Porsche 911 GTS на рівні 77,4 дБ можна виправдати спортивною специфікою, то результати звичайних міських моделей відверто розчарували. На жорсткому дорожньому покритті кабіни цих машин перетворюються на справжні мобільні резонатори.

Найгірші показники захисту від зовнішніх шумів продемонстрували:

Citroen C3 Aircross (72,4 дБ);

(72,4 дБ); Dacia Sandero Stepway (72,4 дБ);

(72,4 дБ); Toyota Corolla Cross (72,5 дБ);

(72,5 дБ); Mini Cooper E ( 74,0 дБ);

74,0 дБ); Skoda Octavia RS (74,2 дБ).

Повна відсутність якісних ізоляційних матеріалів у кузові електричного Mini Cooper E викликає найбільше запитань до розробників. Також слабкий результат спортивної Skoda Octavia RS підтверджує, що низький профіль гуми та жорстка підвіска зводять нанівець усі зусилля інженерів з акустичного оформлення салону.

Раніше Новини.LIVE писали, як додаткова шумоізоляція псує автомобіль. Навіть незначна помилка з боку майстрів може призвести до вкрай неприємних наслідків.

Також ознайомтеся з рейтингом найбільш іржавих автомобілів. Шведські експерти провели масштабне дослідження понад 500 автомобілів, щоб виявити найбільш вразливі до корозії марки та моделі.