Рейтинг автомобілів, які їздитимуть десятиліттями без проблем

Toyota Land Cruiser 250 2025 року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Нове дослідження iSeeCars визначило лідерів автомобільної промисловості, чиї машини здатні подолати величезний кілометраж. Експерти проаналізували 32 популярні марки та виявили несподівані результати. Лише чотири виробники змогли перевищити середні ринкові показники надійності та довговічності.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

Перша четвірка

Середній показник для індустрії щодо здатності машини подолати 400 000 км становить 4,8%. Абсолютним тріумфатором рейтингу став японський бренд Toyota. Кожен шостий автомобіль цієї марки має шанси успішно проїхати таку відстань. Показник лідера становить 17,8%, що у 3,7 раза вище за середній рівень на ринку.

Другу сходинку впевнено посів преміальний Lexus. Ці розкішні машини демонструють ймовірність довгої служби на рівні 12,8%. Замикає трійку найкращих брендів Honda з результатом 10,8%. Також вище за середній показник піднялася марка Acura, яка має 7,2% ймовірності тривалого життя на дорогах. Ці чотири виробники пропонують покупцям чудові варіанти під будь-який бюджет.

Інші результати

Більшість відомих автовиробників опинилися нижче середньої планки. Американські компанії GMC та Tesla зафіксували результат на позначці 4,6%. Далі у списку розмістилися Chevrolet та Cadillac з показником 4,5%. Японський виробник Mazda отримав 3,6%, а рамні пікапи Ram набрали 3,5%. Знамениті бренди Ford та Lincoln мають результати 3,1% та 3,4% відповідно.

Відомі європейські компанії показали значно скромніші результати надійності. Шведська марка Volvo має показник 2,2%, а німецький концерн Mercedes-Benz набрав лише 1,7%. Популярні корейські бренди Kia та Hyundai отримали однакові 0,6%. Справжні німецькі легенди Porsche, BMW та Volkswagen мають менш як 0,5% шансів проїхати 400 000 км. Аутсайдерами рейтингу стали марки Jaguar, MINI та Maserati з круглим нульовим результатом.

Раніше Новини.LIVE писали, як Toyota та Honda поступилися надійністю у рейтингу компактних кросоверів. Опитування JD Power охоплює найрізноманітніші дефекти: від дрібних недоліків кузова до критичних збоїв у силових агрегатах та бортовій електроніці.

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