Правда про продаж електромобілів: статистика вводить в оману

Продаж електромобілів в автосалоні. Фото: drive.com.au

Сергій Якуба Редактор

Навколо популярності акумуляторного транспорту у світі виникло чимало міфів через змішування статистики. Детальне дослідження продажів електромобілів провів один з провідних світових автомобільних аналітиків та власник CarIndustryAnalysis Феліпе Муньйос. Експерт проаналізував дані реєстрацій на 66 ключових ринках, відокремивши чисті електрокари від гібридів. Виявилося, що середній світовий показник становить близько 14,3%, що істотно відрізняється від гучних медійних заяв.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Маніпуляції цифрами

У багатьох звітних публікаціях продажі плагін-гібридів та машин з бензиновими генераторами зараховують до загальної категорії електричного транспорту. Це суттєво викривляє реальну картину глобального переходу на акумуляторну тягу.

Наприклад, у Китаї частка електрифікованих машин наближається до 60%, але на суто акумуляторні моделі припадає лише 27,9%. У США цей показник становить 5,9%, а в Японії чисті електрокари займають лише 2,2% від загального обсягу продажів нових машин.

Серед лідерів опинилися країни, де покупці віддають перевагу приватному будинку з можливістю зручної нічної зарядки. Також високі результати показують держави з власними національними брендами.

10 ринків з найбільшою часткою реєстрацій нових електромобілів у першому кварталі 2026 року:

Норвегія: 97,9% Гонконг: 82,2% Данія: 80% Сінгапур: 57,6% Фінляндія: 46,9% Швеція: 40,7% Бельгія: 34,7% В'єтнам: 33,1% Мальта: 32,4% Ісландія: 32,2%

Вплив брендів

Розвитку ринку суттєво сприяє наявність сильного місцевого виробника. У В'єтнамі високі показники забезпечує бренд VinFast, а в Туреччині активне зростання показує марка Togg.

Німецькі та французькі автоконцерни зараз активно інвестують у нові акумуляторні моделі, щоб наздогнати китайських конкурентів. Водночас стриманий попит у США та Японії пояснює повільне розширення електричних лінійок від таких гігантів, як Toyota.

Раніше Новини.LIVE писали, у чому перевага електромобілів з найменшим запасом ходу. Компактні міські моделі пропонують доступну ціну, адже саме батарея становить більшу частину вартості транспортного засобу.

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