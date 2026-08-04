Поширені проблеми плагін-гібрида Toyota Prius Prime

Toyota Prius Prime 2025 року. Фото: Toyota

Сергій Якуба Редактор

Японська модель Toyota Prius залишається одним з найвідоміших економних автомобілів у світі. Бажаючи заощадити на пальному, чимало водіїв обирають цей плагін-гібрид для щоденних поїздок містом та трасою. Проте перед купівлею варто врахувати кілька суттєвих мінусів, які можуть змінити рішення на користь інших машин.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Втрата запасу

Згадуючи Toyota Prius, насамперед мають на увазі її високу економічність. Автомобіль споживає приблизно 4,3 л/100 км у змішаному циклі, випереджаючи такі моделі, як Toyota RAV4, Mazda CX-70, BMW 750e xDrive та Kia Sportage. Низька маса автомобіля у 1405 кг дозволяє силовій установці працювати максимально ефективно.

Однак при тривалому русі трасою з увімкненим кондиціонером запас ходу може раптово впасти на 15–25%. 4-циліндровий 2-літровий мотор разом з 12-вольтовою та великою 200-вольтовою батареєю важко переносить високі навантаження. Власники помічають таке відчутне падіння економічності вже у перші пару років експлуатації.

Повільний розгін

У звичайному режимі модель 2026 року розганяється до 100 км/год за 7,1 секунди, а версія Prime виконує цю вправу за 6,5 секунди. Проте ситуація кардинально змінюється при переході виключно на електричну тягу. Додаткова вага систем робить автомобіль важчим на 136 кг, порівняно зі звичайним гібридом.

Коли за передні колеса відповідає лише один електромотор, час розгону до 100 км/год зростає до 11,7 секунди. При різкому натисканні педалі газу в підлогу водій відчуває брак потужності. Для динамічних обгонів на трасі такого запасу сили може бути недостатньо.

Збої екрана

Ще однією поширеною скаргою є раптове вимкнення центрального дисплея мультимедіа. Екран просто стає чорним через проблеми з контактами плати. Позаяк кампаній з відкликання виробник не проводив, ремонтувати вузол доводиться власним коштом.

У сервісних центрах заміну панелі іноді оцінюють у космічні суми. Через високу ціну ремонту багатьом доводиться їздити з екраном, який не працює. Скарги на подібні збої зустрічаються як на старих версіях, так і на сучасних екземплярах.

Ризик крадіжки

Завдяки великій кількості коштовних металів, таких як платина та родій, каталізатори плагін-гібридів є головною мішенню для злодіїв. Заміна вирізаного каталізатора може коштувати понад 3000 доларів.

Завдяки невеликій вазі автомобіля зловмисникам простіше підняти його домкратом та швидко зрізати деталь. Власникам доводиться купувати додаткові захисні пластини або паркувати машину лише на закритих майданчиках.

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