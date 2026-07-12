Підступний тест ПДР на перехресті: куди дозволено їхати водію

Чотири траєкторії руху. Малюнок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків та з тем про розташування транспортних засобів на дорозі, а також про початок руху та зміну його напрямку. Водію жовтого автомобіля пропонують на вибір: рух прямо, розворот, поворот праворуч або ліворуч. Куди він може проїхати у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Прямо та праворуч. Ліворуч та у зворотному напрямку. У зворотному напрямку. Прямо, праворуч та у зворотному напрямку. Лише праворуч.

Розбір задачі

На перехресті встановлено інформаційно-вказівний дорожній знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом" (стрілка вказує праворуч). Цей знак інформує, що на перехрещуваній дорозі рух організовано в один бік — праворуч. Відповідно, поворот ліворуч категорично заборонено, адже це призведе до руху назустріч потоку.

Знак 5.7.1 не зобов'язує їхати лише праворуч і не забороняє рух прямо або розворот, позаяк розворот виконується у межах перехрестя, а не на самій дорозі з одностороннім рухом.

Автомобіль перебуває у лівій смузі. Відповідно до пункту 10.4 ПДР, перед поворотом праворуч водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє праве положення. При цьому жодних знаків чи розмітки, що дозволяли б такий маневр з лівої смуги, немає. Тому поворот праворуч заборонено.

Згідно з пунктом 11.2 ПДР, на дорогах, які мають дві та більше смуг для руху в одному напрямку, водії повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків випередження, об'їзду або перестроювання перед поворотом чи розворотом. Права смуга абсолютно вільна, тому їхати прямо в лівій смузі заборонено.

Перебування у лівій смузі повністю відповідає вимогам пункту 10.4 ПДР для виконання розвороту. Знак 5.7.1 такий маневр не забороняє.

Правильна відповідь №3

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