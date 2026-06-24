Підступний тест ПДР: хто з водіїв порушує правила

Схем маневрів авто на дорозі. Малюнок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача на знання вимог наказових та інформаційно-вказівних дорожніх знаків, з тем про переваги маршрутних транспортних засобів та про початок руху і зміну його напрямку. Біля перехрестя водій таксі продовжує рух прямо, а водій червоної машини має намір повернути праворуч. Хто з них порушить правила у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Лише водій червоного автомобіля. Лише водій таксі. Обидва водії порушать правила. Обидва водії не порушать правила.

Розбір задачі

Знак 4.2 "Рух праворуч" дозволяє водієві червоного автомобіля виконати задуманий маневр. Але повернути праворуч він не має права, згідно з пунктом 10.4 ПДР, який зобовʼязує водіїв перед поворотом завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку. А червона машина перебуває на лівій смузі.

Таксі має право рухатися по смузі для маршрутних транспортних засобів, згідно з пунктом 17.1 ПДР. Але знак 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів" у жодному разі не скасовує вимоги 4.2 "Рух праворуч". Тому таксист не має права продовжувати рух прямо, а лише праворуч.

Отже, обидва водії порушать правила, якщо виконають задумані маневри.

Правильна відповідь №3

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