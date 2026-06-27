П'ять поширених проблем з Toyota Tacoma

Toyota Tacoma 2024 року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Японська компанія змогла завоювати міцні позиції на американському ринку середньорозмірних пікапів, де довгі роки домінують місцеві гіганти. Починаючи з 1995 року Toyota Tacoma впевнено утримує лідерство у своєму класі, продемонструвавши рекордний результат продажів у кількості 274 638 одиниць. Попри бездоганну репутацію бренду у сфері надійності та довговічності, історія цього рамного автомобіля знає чимало темних плям.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Руйнування рами

Найбільш відома та масштабна проблема перших двох поколінь моделі була пов'язана не з моторами, а з міцністю самої конструкції. Десятиліттями виробник випускав машини з незахищеними від корозії металевими рамами, що призводило до їхнього швидкого повного згнивання. Ситуація виявилася настільки катастрофічною, що у 2016 році компанія підписала судову угоду на суму 3 400 000 000 доларів для компенсації ремонту автомобілів, випущених з 2005 по 2010 рік.

Ігнорування цього серійного дефекту призводило до жахливих наслідків прямо під час руху на високій швидкості. Через наскрізну корозію кріплення запасного колеса могло повністю відокремитися від кузова, а паливний бак ризикував просто впасти на розпечений асфальт. Іржа знищувала гальмівні магістралі та послаблювала зони програмованої деформації, через що навіть легкий удар ззаду миттєво перетворював рамний пікап на купу брухту.

Обрив підвіски

Перша генерація автомобіля мала приховану смертельну загрозу в передній частині ходової системи. Через технологічний брак під час заводського збирання на робочій поверхні нижнього кульового шарніра з'являлися мікроскопічні подряпини. З часом це викликало лавиноподібний знос металу і призводило до раптового повного руйнування важливого вузла підвіски під час маневрування.

В офіційних звітах зафіксовані численні випадки, коли передні колеса машини повністю відривалися від кузова на великій швидкості під час руху по шосе. Офіційне відкликання торкнулося 768 379 авто, випущених у період з 2001 по 2004 рік, включаючи суміжні позашляховики Tundra та 4Runner.

Витік редуктора

Третє покоління моделі, що вийшло на ринок у 2016 році, майже одразу після старту продажів отримало серйозний дефект елементів трансмісії. Проблема крилася в кріпленні нового заднього диференціала, де через прорахунки з герметичністю прилеглих поверхонь починали самовільно відкручуватися гайки. Під загрозу відкликання потрапили 227 732 пікапи перших двох років виробництва.

Регулярна тривала експлуатація машини з ослабленим кріпленням викликала повну руйнацію внутрішніх шестерень і супроводжувалася сильним металевим гулом. У найгірших ситуаціях задній редуктор міг повністю заклинити на швидкості, провокуючи моментальне блокування коліс та повну втрату контролю над автомобілем.

Поломки автомата

Четверте покоління пікапа отримало абсолютно нову платформу, сучасні турбомотори та гібридні технологічні силові установки. Проте революційна зміна конструкції обернулася для перших покупців регулярними візитами на СТО через дефекти автоматичної коробки передач. Трансмісія виходила з ладу на зовсім дитячих пробігах, що часто не досягали навіть відмітки в 1600 км.

Водії масово скаржилися на самовільне скидання передач у нейтральне положення, запізнілі реакції на педаль газу та повну відмову перемикатися вище певної швидкості. Виробник випустив спеціальний технічний бюлетень, де визнав факт заклинювання внутрішніх компонентів КПП у вимкненому стані. Проте повноцінне масштабне відкликання так і не було оголошене, а ремонтні роботи проводяться лише за умови появи специфічних кодів помилок у бортовому комп'ютері.

Відмова гальм

Критичні проблеми з безпекою зафіксовані також на моделях третьої генерації, випущених у період з 2018 по 2019 рік. Через серйозні порушення точності механічної обробки деталей на заводі одного з постачальників, внутрішнє ущільнення головного гальмівного циліндра позбулося правильної форми. Це викликало сильний прихований витік робочої рідини всередині самого механізму.

Під час спроби екстреної зупинки водії стикалися з тим, що педаль гальм просто безпорадно провалювалася до самої підлоги. Це викликало катастрофічне збільшення гальмівного шляху та ставало прямою причиною важких аварій. Масові скарги власників на профільних ресурсах підтверджують високий рівень небезпеки цього дефекту, який проявлявся в середньому на перших 5000–11 000 км пробігу нової машини.

Раніше Новини.LIVE писали про найнадійніші моделі Toyota, які без проблем подолають понад 800 000 км пробігу. Лише деякі автомобілі сконструйовані відповідно до вищих стандартів довговічності та проїжджають набагато більше конкурентів.

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