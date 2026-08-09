Пʼять кросоверів швидших за Ford Mustang Mach-E

Ford Mustang Mach-E 2026 року. Фото: caranddriver.com

Сергій Якуба Редактор

Спортивний кросовер Ford Mustang Mach-E GT здатний прискорюватися до 100 км/год за 3,3 секунди завдяки електричній установці потужністю 480 к.с. Це робить його динамічнішим за більшість класичних бензинових масл-карів. Проте сучасний ринок швидкісних позашляховиків пропонує ще вищі показники.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Електричні монстри

Абсолютне лідерство у динаміці утримує тримоторний Tesla Model X Plaid з віддачею 1020 к.с. Цей сімейний електрокар розмінює 100 км/год за 2,5 секунди та долає чверть милі за 9,9 секунди з максималкою 240 км/год. Його потужність більш ніж удвічі перевищує показники Ford.

Британський кросовер Lotus Eletre R використовує два електромотори на 905 к.с. та набирає 100 км/год за 2,94 секунди. Модель вагою понад 2630 кг оснащена двоступеневою трансмісією на задній осі та 800 В архітектурою з підтримкою зарядки до 350 кВт.

Бензинові суперкари

Німецький Porsche Cayenne Turbo GT з 4-літровим twin-turbo V8 на 650 к.с. розганяється до 100 км/год за 2,9 секунди й досягає 306 км/год. Він легший за американського конкурента приблизно на 136 кг, що дозволяє показувати відмінні результати на треку.

Британський Aston Martin DBX707 видає 6100 к.с. з 4-літрового twin-turbo V8 та досягає позначки 100 км/год за 3,1 секунди при максимальній швидкості 310 км/год.

Замикає список ексклюзивний Ferrari Purosangue з атмосферним 6,5-літровим V12 на 715 к.с. Він набирає 100 км/год за 3,2 секунди, а його максимальна швидкість становить 310 км/год.

Раніше Новини.LIVE писали, яку максимальну швидкість витримують автомобільні шини. Кожна покришка має два найважливіші параметри: індекс навантаження та індекс швидкості.

Також читайте, що станеться з авто, розігнаному до максимальної швидкості. Обмежувач є спеціальною системою в автомобілі, яка з міркувань безпеки не дозволяє транспортному засобу перевищувати встановлений ліміт.