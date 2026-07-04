Пʼять дешевших альтернатив Mazda CX-5

Mazda CX-5 2026 року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Японський кросовер Mazda CX-5 залишається популярним варіантом у компактному сегменті завдяки хорошому базовому оснащенню. Автомобіль пропонує покупцям сучасну мультимедійну систему з великим екраном, стандартний повний привід та бензиновий двигун потужністю 187 к.с. Проте оновлена лінійка цієї моделі не має гібридних модифікацій, а її вартість змушує багатьох водіїв шукати вигідніші пропозиції. На ринку існує чимало цікавих альтернатив від корейських, американських та японських брендів. Деякі з цих автомобілів дозволяють не лише зберегти гроші під час купівлі, а й суттєво зменшити витрати на заправних станціях.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Корейські та американські суперники

Кросовер Kia Sportage пропонує чудову функціональність та має високу популярність серед водіїв. Авто демонструє середню витрату пального на рівні 8,4 л/100 км, тоді як повнопривідна модифікація витрачає близько 9 л/100 км. Справжньою знахідкою є гібридний Sportage Hybrid з показником 5,6 л/100 км.

Американський Chevrolet Equinox у початковій комплектації оснащений переднім приводом. Ця версія споживає близько 9 л/100 км. Виробник не пропонує для цієї моделі гібридних технологій, проте випускає спеціальну версію Activ для любителів заміських подорожей. Ця модифікація має захисний пластиковий обвіс кузова та масивні шини для ґрунтових доріг, хоча такий тюнінг дещо підвищує витрату бензину та робить машину значно дорожчою.

Японські конкуренти

Кросовер Mitsubishi Eclipse Cross вважається найдоступнішим автомобілем у цьому переліку і вже в базі пропонує фірмовий повний привід. Середня витрата пального становить 9 л/100 км для початкової версії та 9,4 л/100 км для старших комплектацій. Модель має оригінальний спортивний дизайн, але її 1,5-літровий двигун потужністю 152 к.с. робить автомобіль одним з найповільніших у своєму класі.

Модель Nissan Rogue у передньопривідному виконанні споживає 7,3 л/100 км, а з повним приводом цей показник зростає до 7,6 л/100 км. Для шанувальників активного відпочинку бренд створив версію Rock Creek, яка витрачає 8,1 л/100 км, зі стандартним повним приводом, позашляховою гумою, рейлінгами на даху та практичним салоном з екошкіри.

Цікаву альтернативу пропонує і сама компанія Mazda у вигляді моделі CX-50. Цей автомобіль орієнтований на бездоріжжя, має збільшений кліренс, захисний пластик та доступний з потужним турбомотором на 256 к.с. Крім того, покупцям пропонують версію CX-50 Hybrid, яка дозволяє суттєво знизити щорічні витрати на пальне.

Раніше Новини.LIVE писали, яких вживаних кросоверів Mazda CX-5 слід уникати. Бренд загалом надійний, але не кожен модельний рік виправдовує свою репутацію.

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